Mehmet Şimşek'ten tasarruf genelgesi! Kamu kurumlarına iletildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarının daha etkili ve verimli bir şekilde kaynakları kullanması için tasarruf genelgesini gönderdi. Genelge ile birlikte tüm harcamaların gözden geçirilerek tasarruf kurallarına sıkı bir şekilde uyulması hedefleniyor. Bakan Şimşek, kamu kaynaklarının daha akılcı bir şekilde yönetilmesini ve israfın önlenmesini amaçladığını belirtti.

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Mehmet Şimşek'ten tasarruf genelgesi! Kamu kurumlarına iletildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde Türkiye, yeni dönemde tasarruf politikalarıyla kararlı bir şekilde ilerliyor.

Tasarruf Genelgesi İle Kamuda Etkin Bir Kaynak Yönetimi Hedefleniyor.

Bakan Şimşek, kamu kurumlarına gönderdiği genelge ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını, tüm harcamaların titizlikle gözden geçirilerek tasarruf kurallarına uyulmasını istedi.

Mehmet Şimşek'ten tasarruf genelgesi! Kamu kurumlarına iletildi!

Genelgede, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ndeki Tasarruf Tedbirlerine Atıfta Bulunuldu.

Kamu kurum ve kuruluşları, kendi bütçeleri veya diğer kaynaklardan yapacakları harcamaları ve varlıkların kullanımını genelgenin belirlediği tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirecek.

Tasarruf anlayışının benimsendiği genelgede, faaliyet genişlemesinin bütçelere ilave yük getirmemesi, harcamalarda ihtiyaçlara yönelik ölçek ekonomisinden yararlanılması ve ortak alım yoluyla maliyetlerin düşürülmesi vurgulandı.

Mehmet Şimşek'ten tasarruf genelgesi! Kamu kurumlarına iletildi!

Genelgede ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığına, maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olma ve kamu harcamalarında etkinlik sağlama gibi görev ve yetkilerin verildiği hatırlatıldı.

Tüm Harcamalar Gözden Geçirilecek

Tüm harcamaların gözden geçirileceği genelge kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz edinimi, resmi taşıt kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri ve diğer gider kalemleri tasarruf kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda temsil, tören, ağırlama, tanıtım giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler gibi alanlarda da tasarruf tedbirleri uygulanacak. Böylelikle, kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacak.

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