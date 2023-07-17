Mehmet Şimşek'ten tasarruf genelgesi! Kamu kurumlarına iletildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde Türkiye, yeni dönemde tasarruf politikalarıyla kararlı bir şekilde ilerliyor.

Tasarruf Genelgesi İle Kamuda Etkin Bir Kaynak Yönetimi Hedefleniyor.

Bakan Şimşek, kamu kurumlarına gönderdiği genelge ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını, tüm harcamaların titizlikle gözden geçirilerek tasarruf kurallarına uyulmasını istedi.

Genelgede, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ndeki Tasarruf Tedbirlerine Atıfta Bulunuldu.

Kamu kurum ve kuruluşları, kendi bütçeleri veya diğer kaynaklardan yapacakları harcamaları ve varlıkların kullanımını genelgenin belirlediği tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Tasarruf anlayışının benimsendiği genelgede, faaliyet genişlemesinin bütçelere ilave yük getirmemesi, harcamalarda ihtiyaçlara yönelik ölçek ekonomisinden yararlanılması ve ortak alım yoluyla maliyetlerin düşürülmesi vurgulandı.

Genelgede ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığına, maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olma ve kamu harcamalarında etkinlik sağlama gibi görev ve yetkilerin verildiği hatırlatıldı.

Tüm Harcamalar Gözden Geçirilecek

Tüm harcamaların gözden geçirileceği genelge kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz edinimi, resmi taşıt kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri ve diğer gider kalemleri tasarruf kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Aynı zamanda temsil, tören, ağırlama, tanıtım giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler gibi alanlarda da tasarruf tedbirleri uygulanacak. Böylelikle, kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacak.

Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı! Sosyal medyada konuşulanlar yalan çıktı! İşte o sayı!

Trafik magandası iş başında! Hamile kadının olduğu arabanın önünü kesti!

Çiğ balık yedi, yağmur suyu içti! İşte film gibi hayatta kalma mücadelesi!

Orhan Gencebay ölümden döndü! İşte ünlü sanatçının sağlık durumu!

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı! Ev ve araçlarına saldırılar!

Yerinde Dönüşüm Projesinde başvurular başlıyor! 'Hibe ve faizsiz kredi verilecek'

6 yaşındaki çocuğa cinsel taciz ve istismar davasında karar günü! Olay bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı!

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını!