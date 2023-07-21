Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rakibi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki heyecan dolu mücadeleler başlıyor! Fenerbahçe'nin 2. eleme turundaki rakibi belli oldu ve Moldova ekibi FC Zimbru ile eşleşti. Fenerbahçe, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

İlk maç heyecanı 26 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda yaşanacak. Fenerbahçe taraftarları, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak ve Avrupa'da önemli bir adım atmaya hazırlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü Moldova'da gerçekleşecek. Fenerbahçe, deplasmanda Zimbru'ya karşı güçlü bir performans sergileyerek turu geçmek için mücadele edecek.

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Fenerbahçe'nin Avrupa macerası başlıyor, heyecan tüm futbolseverleri sarmış durumda. Ülker Stadyumu'nda ve Moldova'daki deplasmanda nefes kesen anlar yaşanacak. Türk futbolunun gururu Fenerbahçe, Avrupa'da adını duyurmak için sahada olacak!

Zimbru Nerenin Takımı, Hangi Ligde Oynuyor?

Fotbal Club Zimbru Chi?inau, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chi?inau ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübü.

1947 yılında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde kurulan Zimbru, 1956'da Çempionat SSSR Po Futbolu'na katıldı ve ligde en son küme düştüğü 1983 yılına kadar on bir sezon mücadele etti. 1991'de Moldova'nın bağımsızlığından sonra, takım ülkede büyük bir güç oldu, Ligin ilk beş şampiyonluğunu ve ilk dokuz şampiyonluğunun sekizini kazandı. Fakat o süreden beri hiç lig şampiyonluğu elde edemedi. Zimbru'nun müzesinde ayrıca altı Cupa Moldovei ve bir Supercupa Moldovei bulunmaktadır. Sarı-Yeşiller maçlarını 10,400 kişilik Zimbru Stadyumu'nda oynamaktadır.

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