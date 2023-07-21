Ticaret Bakanlığı 2. El otomobil satışlarına yeni düzenleme getirdi! 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı!

Ticaret Bakanlığı'ndan İkinci El Motorlu Kara Taşıtları İlan Kısıtlaması İle İlgili Açıklama

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtları için ilan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden önce, ilan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari ilanların toplam sayısının 20 binin üzerinde olduğunu tespit etmiştir. Ancak, yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri ve ilan platformları tarafından yapılan uyarılar sonucunda, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu sayı 7 bin seviyelerine gerilemiştir. Daha son incelemede ise bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilan sayısı 5 binin altına düşmüştür.

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İncelemeler Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, ilan platformları üzerinden yayımlanan düzenlemeye aykırı ilanları tespit etmekte ve ilan verenlerin bilgilerini takip etmektedir. Bu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilerek incelemeye başlanmıştır. Düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilanları veren gerçek ve tüzel kişilere, her ilan başına 300.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamış ve devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın bu adımları, ikinci el motorlu kara taşıtları piyasasında düzenlemeye uyumsuzlukların önüne geçmeyi ve tüketicilerin daha güvenli alım-satım işlemleri yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bakanlık, ilan platformları ve ilan verenler arasında işbirliği yaparak düzenlemeye uygunluğu artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

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Vatandaşlara Uyarı

Ticaret Bakanlığı olarak, ikinci el motorlu kara taşıtları için yürürlüğe giren ilan kısıtlamasının uygulanması ve düzenlemeye uygunluk konusunda vatandaşlarımızdan ve işletmelerimizden azami özen ve hassasiyet beklemekteyiz. Bu kapsamda, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren herkesin 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına tam olarak uymaları önemlidir.

Bireysel Olarak En Fazla 3 Araç Satılabilir

Unutulmamalıdır ki, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmektedir. Bu süreyi aşan satışlar ticari faaliyet olarak değerlendirilir ve cezai müeyyide gerektirir. Bu nedenle, birinci derece yakın akrabalar dahil olmak üzere vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış ve gereken cezai işlemler yapılmaktadır.

Tespit edilen kişilerin bilgileri, vergi incelemesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmektedir. Bu şekilde düzenlemeye uygunluğun sağlanması ve ikinci el motorlu kara taşıtları piyasasında şeffaflığın artırılması hedeflenmektedir.

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