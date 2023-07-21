Merkez bankasından açıklama! Resmi gazete de yayımlandı! Kur Korumalı Mevduat hesaplarında değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranını tüm vadelerde geçerli olmak üzere yüzde 15 yaptı. Öte yandan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), dün tarihli kararında seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları da başladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.

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YÜZDE 15 ORANINDA ZORUNLU KARŞILIK TESİS ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

"SEÇİCİ VE MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA KARARLARI ALMIŞTIR"

Dün tarihli PPK karar metninde, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır." ifadesine yer verilmişti.

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