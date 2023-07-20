Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 15'den yüzde 17.5'e yükseltti.

YAYINLAMA
Google News
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrası politika faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; politika faizi 250 baz puan yükseltilerek yüzde 17,5 oldu.

Merkez Bankası haziran ayında 650 baz puanlık artış yaparak politika faizini yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 15'e çıkarmıştı.

"Karar enflasyon beklentilerinin çıpalanması için alındı"

Politika faizi 250 baz puan artırılarak 17,5'e getirilirken, toplantı metninde şu ifade yer aldı:

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Reel para politikası seyri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kurulan kabinede yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yeni ekonomi yönetimi reel ekonomi politikalarına yöneleceklerini açıklamıştı. Merkez Bankası’nın para politikasına da bu doğrultuda bir seyir izlendiği görülüyor.

Hedef: Enflasyonu tek haneye indirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın koordineli olarak çalışarak enflasyonu tek haneye indireceklerini belirtti.

TCMB'nın karar metni şöyle:

"Parasal sıkılaştırma sürecine vurgu"

Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

"Vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağı öngörülüyor"

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

"Doğrudan yabancı yatırımlar, fiyat istikrarına katkı sağlayacak"

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

"Parasal sıkılaştırma kademeli olarak sürecek"

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

“Sadeleştirme adımlarına devam”

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.

"Kurul, elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek"

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'da
Ankaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'da
Euro ve dolara dikkat! Dolar ve EURO düşer mi, yükselir mi? Lagarde uyarıda bulundu!
Euro ve dolara dikkat! Dolar ve EURO düşer mi, yükselir mi? Lagarde uyarıda bulundu!
20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?
20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?
Depolarınızı doldurun! Mazota büyük bir zam daha geliyor!
Depolarınızı doldurun! Mazota büyük bir zam daha geliyor!
Son Haberler
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranları
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranları
Küçükçekmece’de kaza! İki araç hızını alamayıp kafa kafaya çarpıştı!
Küçükçekmece’de kaza! İki araç hızını alamayıp kafa kafaya çarpıştı!
Trabzonspor kulübü katarlılara mı satılıyor, Melik Yiğitel açıkladı
Trabzonspor kulübü katarlılara mı satılıyor, Melik Yiğitel açıkladı
Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar kalbin ritmini etkiliyor!
Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar kalbin ritmini etkiliyor!
Ankara projelerini açıkladı: sağlık turizmi ile Afrika pazarına giriyor
Ankara projelerini açıkladı: sağlık turizmi ile Afrika pazarına giriyor
Merkez bankası bu gün faiz kararını açıklayacak, Faiz artışı olacak mı? Piyasalar bu haberi bekliyor
Merkez bankası bu gün faiz kararını açıklayacak, Faiz artışı olacak mı? Piyasalar bu haberi bekliyor
Çok Okunanlar
20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?
20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
YKS sonuçları açıklandı, sınavın birincileri ve tercih tarihleri belli oldu
YKS sonuçları açıklandı, sınavın birincileri ve tercih tarihleri belli oldu
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kadir Şeker'le ilgili son dakika kararı!
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kadir Şeker'le ilgili son dakika kararı!
SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisine müjde! Oranlar tamamen değişti! yüzde 5 ek zam yapıldı, İşte detaylar
SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisine müjde! Oranlar tamamen değişti! yüzde 5 ek zam yapıldı, İşte detaylar
Muğla valisi müdahale etti! Ekmek artık yüzde 50 indirimle satılacak!
Muğla valisi müdahale etti! Ekmek artık yüzde 50 indirimle satılacak!
Yorumlananlar
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!