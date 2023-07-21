Sosyal medya platformu Twitter'a reklam vermek yasaklandı! BTK bildirdi!

Resmi Gazetede Yayımlandı

Twitter'a yönelik reklam yasağı kararının alınmasının nedeni, şirketin Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesidir. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yeni Reklam Verilmesi Yasaklandı

Karara göre, Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından Twitter'a yeni reklam verilmesi yasaklanmıştır. BTK, bu yasağı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince almıştır.

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Diğer Platformlar İçin Emsal Kararı Teşkil Edebilir

Twitter'ın Türkiye'deki kullanıcıları ve reklam verenleri üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu kararın sosyal medya platformunun Türkiye'deki faaliyetlerini ve reklamcılık alanındaki durumunu etkilemesi beklenmektedir. Platformun temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle alınan bu yasak kararı, diğer sosyal medya platformları için de önemli bir emsal teşkil edebilir.

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