Geçtiğimiz yıl YÖK tarafından alınan kararla YKS sınav baraj puanı kaldırılmıştı. Daha önceden üniversite sınavında belirlenmiş olan barajı geçemedikleri zaman adaylar tercih döneminde tercih yapamıyordu. Geçtiğimiz yıl baraj puanı kalktı. YKS baraj kaç puan, 2023 YKS tercih kılavuzu Tercih yapabilmek için kaç puan almak gerekiyor?

YKS Baraj Kaç Puan?

Temel yeterlilik testi için 150 puan, sayısal için 180 puan, sözel için 180 puan, eşit ağırlık için 180 puan, dil için 180 puan olan sınav baraj uygulaması geçen yıl yürürlükten kaldırılmıştı. Yani bu sene herhangi bir baraj olmadan yerleştirme yapılacaktır. Sınava girmiş olan adaylar önceki senelerde yapıldığı gibi sınav sonucunda alınmış olan sınav puanının üstüne ortaöğretim puanı eklenerek oluşan yerleştirme puanı ile yerleşecekler.

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Hangi Adayların AYT Sınav Puanı Hesaplanacak?

Sınava girmiş olan adayın temel yeterlilik testi sınav puanının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da temel matematik testinden 0,5 ya da daha yüksek ham puan yapmış olması gerekmektedir. Temel yeterlilik testi puanı hesaplanmamış olan adayların alan yeterlilik testi veya yabancı dil testine girseler bile sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanı hesaplanmaz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık sınav puanlarının hesaplanabilmesi için gereken puan türüyle ilgili alan yeterlilik testindeki iki testten en az bir tanesinden 0,5 ya da daha çok ham puan yapmış olmalı aynı şekilde dil sınavının puanının hesaplanması için gereken yabancı dil testi sınavından 0.5 ya da daha çok ham puan yapmış olma zorunluluğu vardır.

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2023 YKS Tercih Kılavuzu

Üniversite sınavına yıl boyu hazırlanan adayların merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının peşinden, adayların ön bilgi alabilmesi için YKS tercih kılavuzu da bu akşam saatlerinde erişime açıldı. Bu üniversite tercih kılavuz sayesinde sınava girmiş olan adaylar kontenjanları ve programları öğrenecek. YKS tercih döneminin başlamasıyla ÖSYM’nin daha detaylı bir tercih kılavuzu açıklaması bekleniyor.

YKS'de Baraj Var Mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geçen yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

İlgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkânı elde edecek.





Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi’nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.



TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.



Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.