Tuzla belediyesi, İstanbullulara gün batımının büyüleyici manzarası ile mehtap turları ile deniz keyfi yaşatıyor

Tuzla Belediyesi, İstanbullu vatandaşları gün batımının büyüleyici manzarası ile buluşturmak için özel bir etkinlik düzenlendi.

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Tuzla belediyesi, İstanbullulara gün batımının büyüleyici manzarası ile mehtap turları ile deniz keyfi yaşatıyor

Tuzla Belediyesi, İstanbullu vatandaşları gün batımının büyüleyici manzarası ile buluşturmak için özel bir etkinlik düzenlendi. Türkiye’nin ilk ve tek gemi gençlik gemisi olan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin yanından kalkan gemi eşliğindeİstanbullu vatandaşlar, Marmara Denizi’nde eşsiz gün batımı keyfini ikramlar ve canlı müzik eşliğinde deneyimleyebiliyor.

MARMARA DENİZİ’NDE EŞSİZ GÜN BATIMI KEYFİ

Tuzla Belediyesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde İstanbullu vatandaşları gün batımının eşsiz güzelliğini hafif rüzgarla eşlik edeceği Mehtap Turları ile buluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk ve tek gemi gençlik gemisi olan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin yanından kalkan gemi eşliğinde İstanbullu vatandaşlar, Marmara Denizi’nde eşsiz gün batımı keyfini ikramlar ve canlı müzik eşliğinde deneyimleyebiliyor. Kontenjanla sınırlı olan Mehtap Turları’na İstanbullu vatandaşlar etkinlik.tuzla.bel.tr adresinde başvurabilecekler.

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Mehtap Turları hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”Tuzla Mehtap Turları, sıcak havalarda efilefil esen bir öneri. Deniz kenti Tuzlamızda muhteşem bir gün batımı seyri eşliğinde dostlarınızla, ailenizle hoşça zaman geçirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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