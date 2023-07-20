Tuzla Belediye Başkanı DR. Şadi Yazıcı’dan YKS’ye giren gençlere: 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil'

Tuzla belediye başkanı DR Şadi Yazıcı, açıklanan YSK sonuçlarından sonra YSK'ye giren gençlere seslenerek 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil' diyerek moral vermeye çalıştı.

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Tuzla Belediye Başkanı DR. Şadi Yazıcı’dan YKS’ye giren gençlere: 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil'

Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Sınava giren öğrencilerin bir kısmı aldığı puanlar karşısında mutlu olurken diğer bir kısmı da hayal kırıklığına uğradı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da sınava giren öğrencilere önemli öğütlerde bulundu.

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BAŞKAN YAZICI YKS'YE GİREN GENÇLERE SESLENDİ

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,” YKS sonuçları önemli mi? Evet. Hayat YKS sonuçlarından mı ibaret? Hayır. Bu sene olmamışsa ya da hiç olmuyorsa dünyanın sonu değil! Başarılı sonuçlar da “Oldu bu iş” demek değil! Meslek edinmenin, uzmanı olmanın en önemli adımı kişisel gelişim, tutku ve sürekliliktir. Gençler sizleri seviyoruz, sizler için çalışıyor, sizlerin geleceği için uğraşıyoruz. Hayat uzun bir maraton ve bir sınavın belirlediği başarı çıtasından çok daha fazlası. Yolunuz bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

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