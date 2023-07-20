YKS sonuçları açıklandı, sınavın birincileri ve tercih tarihleri belli oldu

Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi sayfasından erişime açıldı.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçlarının ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS TERCİH SÜRECİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.
YKS BİRİNCİLERİ
Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi Harun Durak: Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde);
Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal birincisi Mustafa Özcan: Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya);
Eşit ağırlık birincisi Emre Ekici: Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar);
Sözel birincisi Ahmet Berk Takır:Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul).