YKS Tercih Dönemi Ne Zaman 2023? Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?

Sınava giren birçok kişinin günlerdir sabırsızlıkla açıklanmasını beklediği YKS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ardından öğrenciler ve veliler YKS tercih kılavuzuna odaklanmış durumdalar. Tercih döneminin ne zaman başlayacağı ve bu dönemin kaç gün süreceği sınava giren kişiler tarafından merak edilmekte. Peki YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? Tercih dönemi kaç gün sürecek? Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli?





YKS Tercih Dönemi Ne Zaman 2023?

ÖSYM tarafından güncel olarak belirlenen YKS sınavı başvuru tarihlerinin son günü 2023 yılı için 23 Mart olarak duyurulmuştu. İlerleyen günlerde 3 Nisan tarihine kadar başvurular uzatılmıştı. 17 ve 18 Haziran’da TYT, AYT ve YDT olarak 3 oturum şeklinde YKS sınavı gerçekleşmişti. Herkesin merakla beklediği YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz yani bugün açıklanmasının ardından tercih döneminin açıklanması için nefesler tutuldu. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle sınava girmiş her öğrenci sonuçların açıklanmasıyla beraber tercih döneminin ne zaman olduğunu sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz sene 27 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde YKS tercihleri gerçekleştirilmişti. Öğrenciler 24 tane üniversite tercihini http://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmişti. Henüz ne zaman yayınlanacağı belli olmayan tercih kılavuzu ÖSYM tarafından belirlenen tarihte yayınlanacak. Geçen sene açıklandığı tarih de dikkate alındığında sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 gün sonra tercih döneminin başlayacağı tahmin ediliyor.

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YKS Tercih Dönemi Kaç Gün Sürecek?

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarına katılımda bulunan adayların sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminin başlaması an meselesi. YKS üniversite tercihlerinin yapılacağı dönemin muhtemelen 7-10 gün kadar süreceği tahmin ediliyor. Tercihlerin yapılmasının ardından üniversite öğrenci adaylarının yerleştiği üniversiteler açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ise bir hafta kadar süreceği düşünülüyor. Bu durumda tercihte bulunan kişilerin yerleştirme sonuçlarının ağustos ayının ortasında ÖSYM tarafından duyurulacağı tahmin ediliyor.

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YKS Tercihi Nasıl, Nereden Yapılır?

YKS tercihleri, osym.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla adaylar, kılavuzda belirtilen kurallara göre ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Tercih Yaparken Bunlara Dikkat Edilmeli

Tercih listelerinizi oluştururken hayallerinizdeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalısınız. Sonrasında sıralamanıza yakın olan; üstünde ve altındaki üniversite programlarını 2022 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalısınız.

YKS Tercih Kılavuzu 2023

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler, ÖSYM’nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Fakat henüz 2023 YKS tercih kılavuzu yayımlanmadı. Söz konusu kılavuz kapsamında adaylar taban puanlar ve koşulları görüntüleyebilecek.

YÖK Atlas Robotu Nasıl Çalışıyor?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkânı, karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle sitesine giriş yapılması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

YKS Başarı Sıralaması Nedir?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2023-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

Depremzede Öğrencilere Ek Kontenjan

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.