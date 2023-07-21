Avrupa Birliğinden Türkiye'ye yeşil ışık! Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor!

Türkiye-AB İlişkileri Gündemin Ana Maddesi Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve vize serbestisi çağrıları sonrasında Türkiye-AB ilişkileri AB'nin ana gündem maddesi haline geldi. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda Türkiye'nin de dahil olduğu birçok konu ele alındı. Bu toplantı, Mart 2021'den beri ilk kez resmi olarak Türkiye'nin gündeme getirildiği bir platform oldu.

Görüş Alışverişi AB Liderlerine Yansıtılacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantıda yapılan görüş alışverişinin AB ülkelerinin liderleri için hazırlayacakları raporda yer alacağını belirtti. Borrell, Türkiye ile AB arasında daha güçlü bir ilişki geliştirilmesinin karşılıklı çıkarlara hizmet edeceğine inandıklarını vurguladı. Ayrıca, Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde azaltılmasının bölgenin istikrarı ve güvenliğine fayda sağlayacağını, Kıbrıs meselesinin ise ilgili BM kararları doğrultusunda çözülmesinin Türkiye ile çalışmalarında önem taşıdığını ifade etti.

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Özgürlükler ve Değerlerin Korunması Önemli

Borrell, temel özgürlüklerin ve değerlerin korunmasının önemine işaret ederek, Türkiye ile çalışmalarının, ortak çıkarların üzerine ekleme yapılması ve mevcut farklılıkların giderilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Çift Taraflı Beklentiler

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında AB'nin Türkiye'den beklentilerinin yanı sıra, Türkiye'nin AB'den beklentilerinin de önemli olduğunu vurgulayan Borrell, Türkiye'nin yakın gelecekte gündeme getirmek istediği iki önemli konunun Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve vize serbestisi olduğunu ifade etti. Borrell, Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde azaltılması ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için ciddi çabaların bulunduğunu ve konuya Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de müdahil olması gerektiğini dile getirdi. Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürme girişimlerinde Doğu Akdeniz'deki durumun hayati bir unsur olduğunu belirtti.

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Doğu Akdeniz Vurgusu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamaları, Türkiye-AB ilişkilerindeki potansiyel ve zorluklara işaret ederken, karşılıklı çıkarlara dayalı daha güçlü bir ilişkinin önemini vurguluyor. Ayrıca, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması ve Kıbrıs meselesinin çözümü gibi konuların, Türkiye-AB ilişkilerindeki ilerlemenin anahtarlarını oluşturduğu vurgulanıyor.

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