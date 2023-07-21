Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de konuştu! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Kürsüsü'nden yaptığı tarihi çağrıyı yineleyerek, "Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de konuştu! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de konuştu! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın!

Konuşmasında başta şehitler olmak üzere Kıbrıs Türkü'nün fedakarlıklarını ve mücadelesini rahmetle anan Erdoğan, 20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur özlemini gerçekleştiren önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de konuştu! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın!

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Anlamı Ve Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1963-1974 döneminde Kıbrıs Türklerinin kan, gözyaşı ve katliamlarla karşılaştığını, ENOSİS sevdalılarının adada barış ve huzuru yok etmeye çalıştığını ifade etti. Zulme boyun eğmeyen Türk Milleti'nin Kıbrıs Türkü'nün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadığını belirtti. Türk Ordusu'nun, Kıbrıs Türkleriyle birlikte yazdığı destanla adaya barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirdiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de konuştu! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın!

Federal Bir Çözüm Mümkün

Kıbrıs Türkleri'nin adalet ve eşitlik taleplerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, federal bir çözümün mümkün olmadığını ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girilemeyeceğini ifade etti. Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp ederek yaptığı kabahati gizleyerek uluslararası platformlara Türkiye'yi şikayet etmeye çalıştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de konuştu! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın!

Ambargoların Kaldırılmasını İstedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliğinin ve uluslararası statüsünün teyit edilmesi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini, hukuk dışı ve gayri insani izolasyonun ve ambargonun kaldırılması hedefiyle çalışmalarının kararlılıkla süreceğini söyledi.

Ayrıca, BM Kürsüsü'nden yaptığı tarihi çağrıyı yineleyerek, dünya devletlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanımaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de konuştu! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın!

Geçit Törenini İzlediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmaların ardından geçit törenini izledi. Askeri birlikler, bando takımı ve üniversite öğrencilerinin de yer aldığı törende Kıbrıs gazilerinin torunlarıyla birlikte yürüdü. Tören sonrasında vatandaşlar tarafından sevgi gösterisinde bulunan Erdoğan'a, bir kadın vatandaş tarafından da eli öpüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de konuştu! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın!

Atatürk Anıtı'nı Ziyaret Etti

Erdoğan ayrıca, resmi ziyaret kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı da ziyaret ederek çelenk bıraktı. Anıt Özel Defteri'ne şu mesajı yazdı: "Aziz Atatürk, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk Halkı ile güç ve gönül birliği içerisinde gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Anavatan, garantör Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan sarsılmaz desteğinin altını tekraren çiziyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

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