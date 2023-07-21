Kılıçdaroğlu Gizli zoom toplantısı hakkında sessizliğini bozdu! 'Cep telefonuma gelen mesajla gördüm'

CHP içindeki siyasi dinamikler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde başlayan değişim tartışmalarıyla hareketlenmeye devam ediyor. Parti Meclisi ve grup yönetiminde bulunan önemli isimlerin katıldığı gizli bir zoom toplantısının, internete sızması parti içinde büyük yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu Şaşkınlığını Kameralar Karşısında Dile Getirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cep telefonuna gelen bir mesajla sızdırılan toplantının bir kısmını izlediğini ancak tamamını takip etmediğini ifade etti. "Partiyi ilgilendiren bir konu. Sadece beni ilgilendirse baştan sona izlerdim." diyen Kılıçdaroğlu, toplantıda etik olarak rahatsız edici uygulamalar olduğunu dile getirdi.

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"Tamamını Seyretmedim, Gerek Duymadım"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cep telefonuna gelen bir mesajla sızdırılan toplantının bir kısmını izlediğini ancak tamamını takip etmediğini itiraf etti. "Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek duymadım." diyen Kılıçdaroğlu, toplantının partiyi ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti ve uzun yıllar emek veren parti üyelerinin katıldığı bir toplantı olarak değerlendirdi. Ancak toplantıda bazı etik olarak rahatsız edici uygulamaların gerçekleştiğini dile getirdi.

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"Sağlıklı Bir Eleştiri Siyasetçinin En Çok İhtiyaç Duyduğu Şey"

Parti içi konuların televizyonlarda tartışılmasını doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bir kişinin genel başkanlığa aday olduğunda destekleyen arkadaşlarıyla hareket etme geleneğine vurgu yaptı. AK Parti ve CHP arasındaki farkları belirterek, CHP'nin demokrasiyi içselleştiren bir parti olduğunu ve parti meclisi üyelerinin genel başkanı eleştirebileceğini söyledi. "Bizim partide hiç kimse eleştirilmez diye bir kural yok. Sağlıklı bir eleştiri siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey." dedi.

"Disiplin Kuruluna Sevk Etmeyi Düşünmüyorum"

Kılıçdaroğlu, toplantıya katılan isimleri parti içi disipline sevk etmeyi düşünmediğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Başkanlığına yeniden aday olmasını istediğini ifade etti.

CHP'de yaşanan bu skandal, partinin iç dinamiklerindeki değişim tartışmalarını daha da alevlendirirken, parti içi uyumun önemi bir kez daha vurgulanıyor. Kamuoyu, CHP'nin geleceğine dair bu önemli süreci dikkatle takip ediyor.

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