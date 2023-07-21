Tescillenmiş pirpirim aşı her derde deva!

Gaziantep'te yaz aylarının vazgeçilmezi pirpirim otu, mutfaktaki meşakkatli yolculuğu sonrası çorba yapılarak yaz sofralarını süslüyor.

Gaziantep'in tescillenmiş yemekleri arasında bulunan pirpirim aşı, halk arasında bilinen adıyla semizotu, Gaziantep'te pirpirim otu olarak bilinen bitkinin mutfakta çeşitli bakliyatlarla harmanlanmasıyla elde ediliyor. Ferahlatıcı tadı ve besleyici özelliğiyle bilinen pirpirim otu, sağlık açısından birçok hastalığa iyi geldiği ve kalbin dostu olduğu için vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Restoranlarda et kullanılmadan yapıldığı için vejetaryenlerin de en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

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"MİSAFİRLERİMİZ PİRPİRİM DEYİNCE ANLAMIYOR, SEMİZ OTU DEYİNCE ANLIYOR"

Gaziantep'in tescilli yemekleri arasında yer alan pirpirim aşının, yaz aylarında daha çok tüketildiğini belirten Ökkeş Öztürk, "Pirpirim aşı yaptığımız farklı yemeklerimizden birisidir. Mevsimsel bir yemektir, yaz aylarında çıkan pirpirim adını verdiğimiz yani halk arasında semizotu olarak bilinen bitki türünden yapıyoruz. Pirpirim deyince misafirlerimiz anlamıyor ama semizotu deyince ne olduğunu anlıyorlar. Yemekleri tatlandıran pirpirim otu kış aylarında çıkmadığı için, yaz aylarında tüketim daha fazla oluyor "dedi.

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"SAĞLIK AÇISINDAN KALBİN DOSTUDUR"

Vejetaryenlerin sıklıkla tükettiğini, sağlık açısından oldukça zengin olduğunu ve kalbin dostu olduğunu aktaran Öztürk, "Pirpirim aşı bol bakla türlerinden yapılır. Bunlar dövme, börülce, nohut ve al biber gibi ürünlerdir. Coğrafi işaretli tescilli bir ürünümüzdür. Sadece bu yörede yapılan bir yemektir. İçerisinde et kullanmadığımız için vejetaryenler daha çok tercih ediyor. Sulu yemekler arasında ise beğenilenlerden sadece bir tanesidir. Sağlık açışından kalbin dostudur yani sağlıklı bir yemektir. Bol bakliyat türlerinden yapıldığı için sağlık açısından oldukça zengindir" ifadelerini kullandı.

"PİRPİRİMİ KENDİ ÇİFTLİĞİMZDE ÜRETİYORUZ"

Restorana ait çiftlikte üretilen sebzelerle tescillenmiş lezzetli yemekler sunduklarını söyleyen Öztürk, "Ayda ortalama 2 bin porsiyona kadar satışı bulunmaktadır. Fiyat olarak 120 TL'dir uygun bir fiyattır. Kendi restoranımızın çiftliğinde yetiştirdiğimiz ürünleri burada yemeklerde kullanarak misafirlerimize sunuyoruz. Bu durumdan çok memnun kalıyorlar ve bize teşekkürlerini iletiyorlar. Biz her zaman onlar için buradayız" diye konuştu.

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