Vücuda burundan giriyor! 2 yaşında çocuk “beyin yiyen amipten” öldü

Doğal bir kaplıcada beyin yiyen amiplere maruz kaldığı düşünülen 2 yaşındaki çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Vücuda burundan giriyor! 2 yaşında çocuk “beyin yiyen amipten” öldü

ABD'nin Nevada eyaletinde 2 yaşında bir çocuk kaplıcada kaptığı "beyin yiyen amip" nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'nin Nevada eyaletinde bir çocuk 7 gün süren hayatta kalma savaşını kaybetti. Doğal bir kaplıcada beyin yiyen amiplere maruz kaldığı inanılan 2 yaşındaki Woodrow Bundy hayatını kaybetti. Bundy'nin annesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "O benim kahramanım ve tanrıya bana dünyadaki en iyi erkek çocuğunu verdiği için her gün minnettar olacağım ve bir gün o çocuğa cennette sahip olacağımı bildiğim için minnettarım" dedi.

Beyin yiyen amip, vücuda burundan giriyor

Hastalığın semptomları, şiddetli baş ağrısı, ateş ve kusma ile başlarken hasta nöbetler ve komaya girerek yaşamını yitirir. Nevada Kamu ve Davranış Sağlığı Bölümü tarafından yapılan açıklamada, beyin yiyen amipin (Naegleria fowleri), toprakta ve ılık tatlı sularda yaşadığını ve vücuda burundan girerek beyne ulaştığını, burada ise beyin dokusunu yok ederek ölümcül bir enfeksiyona neden olduğunu belirtildi. Uzmanlar, insanları sıcak tatlı su kütlelerine atlamaktan kaçınmaları ve kaplıcalarda başlarını suya sokamamaları konusunda uyarıyor.

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