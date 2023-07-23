Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!

AK Parti, İstanbul için hem deprem hem de yerel seçimlere yönelik özel bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın ilk hedefi, İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması ve tersine göçün desteklenmesi olarak belirlendi. Bu kapsamda, yaz aylarını memleketlerinde geçiren emeklilere yönelik çeşitli teşviklerin sunulması planlanıyor.

YAYINLAMA
Google News
Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Tersine Göç Projesi Yürürlüğe Girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, İstanbul'da yaşayan ancak bahar aylarıyla birlikte memleketlerine dönen, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup için özel bir çalışma başlatıldı. Bu proje, tersine göçü teşvik etmek ve İstanbul'un nüfus yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilecek. Projenin detayları ve hazırlık çalışmaları önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve onun talimatları doğrultusunda son şeklini alacak.

Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!

Öncelikli Hedef Kitle: Emekli ve Yazları Memleketine Dönenler

Tersine göç projesinin öncelikli hedef kitlesi, İstanbul'da yaşayıp yaz aylarında memleketlerine dönen emeklilerden oluşuyor. Bu kişilere yönelik olarak evlerini tamamen taşıma konusunda teşvikler sunulması planlanıyor. Ancak proje, büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta güçlük çeken genç nüfus ve diğer taşınacak gruplar için de geçerli olacak.

Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!

Teşvikler ve Kolaylıklar

Projeye göre, İstanbul'dan memleketlerine taşınacak kişilere çeşitli teşvikler ve kolaylıklar sağlanacak. Bu teşvikler arasında elektrik ve su parasının alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması ve iş kurmak isteyenlere uygun faiz ve vade şartlarıyla kredi verilmesi gibi seçenekler yer alacak.

Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!

Anadolu Şehirlerinde Kamu Hizmetleri Yeniden Yapılandırılacak

Tersine göçün hızlanması durumunda, Anadolu şehirlerindeki kamu hizmetleri de buna uygun olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor ve öğretmen sayıları artırılacak, büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeline yeni alternatifler sunulacak.

Tersine Göç Projesi ile İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması ve diğer bölgelerin gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Detaylı teşvikler ve desteklerin belirlenmesiyle beraber projenin uygulama süreci başlayacak ve tersine göçün önündeki engellerin kaldırılması sağlanacak.

Putin'e 'avam' dedi! Ünlü askeri uzman gözaltına alındı!Putin'e 'avam' dedi! Ünlü askeri uzman gözaltına alındı!

KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!

HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!

Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!

Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!

Ülke Geneli 23 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!Ülke Geneli 23 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!
Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!
5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!
5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
Son Haberler
65 Kilogram gelinliği 45 kilogram gelin taşıdı! Gelinliğin değeri 3 Milyondan fazla!
65 Kilogram gelinliği 45 kilogram gelin taşıdı! Gelinliğin değeri 3 Milyondan fazla!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!
CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!
Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!
Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!
Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!
Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!
Başıboş sokak köpekleri mahalle ortasında kediyi param parça ettiler, korkunç görüntüler kameraya yansıdı
Başıboş sokak köpekleri mahalle ortasında kediyi param parça ettiler, korkunç görüntüler kameraya yansıdı
Çok Okunanlar
CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'
CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
Kaçarken yakalandı! Ateşe verdiği ormanda az kalsın diri diri yanacaktı!
Kaçarken yakalandı! Ateşe verdiği ormanda az kalsın diri diri yanacaktı!
78 yaşındaki yaşlı kadın evine giren hırsızlara böyle seslendi: Müsait ise çaldıklarını getirsin
78 yaşındaki yaşlı kadın evine giren hırsızlara böyle seslendi: Müsait ise çaldıklarını getirsin
Yorumlananlar
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!