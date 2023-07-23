Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Tersine Göç Projesi Yürürlüğe Girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, İstanbul'da yaşayan ancak bahar aylarıyla birlikte memleketlerine dönen, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup için özel bir çalışma başlatıldı. Bu proje, tersine göçü teşvik etmek ve İstanbul'un nüfus yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilecek. Projenin detayları ve hazırlık çalışmaları önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve onun talimatları doğrultusunda son şeklini alacak.

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Öncelikli Hedef Kitle: Emekli ve Yazları Memleketine Dönenler

Tersine göç projesinin öncelikli hedef kitlesi, İstanbul'da yaşayıp yaz aylarında memleketlerine dönen emeklilerden oluşuyor. Bu kişilere yönelik olarak evlerini tamamen taşıma konusunda teşvikler sunulması planlanıyor. Ancak proje, büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta güçlük çeken genç nüfus ve diğer taşınacak gruplar için de geçerli olacak.

Teşvikler ve Kolaylıklar

Projeye göre, İstanbul'dan memleketlerine taşınacak kişilere çeşitli teşvikler ve kolaylıklar sağlanacak. Bu teşvikler arasında elektrik ve su parasının alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması ve iş kurmak isteyenlere uygun faiz ve vade şartlarıyla kredi verilmesi gibi seçenekler yer alacak.

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Anadolu Şehirlerinde Kamu Hizmetleri Yeniden Yapılandırılacak

Tersine göçün hızlanması durumunda, Anadolu şehirlerindeki kamu hizmetleri de buna uygun olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor ve öğretmen sayıları artırılacak, büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeline yeni alternatifler sunulacak.

Tersine Göç Projesi ile İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması ve diğer bölgelerin gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Detaylı teşvikler ve desteklerin belirlenmesiyle beraber projenin uygulama süreci başlayacak ve tersine göçün önündeki engellerin kaldırılması sağlanacak.

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