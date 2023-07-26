Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! YDK kesin çıkarma cezası verdi!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1 yıl süreyle ihraç edilmiş ve cezasının 10 gün önce sona ermesinin ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan, son zamanlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunuyordu.

Seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Özcan, CHP'li 81 il başkanının ortak bildirisine de tepki göstermişti. Bu olaylar, Özcan'ın parti içindeki pozisyonunu ve ilişkilerini etkilemiş ve disipline sevk edilmesine neden oldu.

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Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canan Kaftancıoğlu’nun 55’i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum. ‘Çevir kazı yanmasın’ gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; “Suç birazda bizim” anlamına gelecek sözler söyletilmiş. Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “KRAL ÇIPLAK” Haberin Devamı Haberin Devamı Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır."

"BAŞKALDIRIYORUM"

Tanju Özcan CHP İl Başkanlarının ortak bildirisine sert tepki gösterdikten sonra kendisinin ihraç edilmesi için disipline sevk edilmesine de tek bir cümlelik sosyal medya paylaşımı ile cevap verdi. O cümle "BAŞKALDIRIYORUM" oldu.

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