Fethiye Yarımadası’ndaki çöpler vatandaşları çileden çıkardı!

Fethiye'de yeşil ve mavinin buluştuğu noktalardan olan Yarımada'da kıyılara ve yol kenarlarına atılan çöpler pes dedirtti.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde bulunan Yarımada koylar bölgesinde çöpler yığın haline geldi. Yerli ve yabancı misafirlerin uğramadan gitmediği yarımada da bu görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Denize girenlerin ve yol kenarlarında denizi seyredenlerin bıraktığı çöplerin içinde alkol şişelerinden, poşetlere, bebek bezinden gıda ambalajlarına kadar birçok atık bulunuyor. Bölgenin belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin geçici bir çözüm olduğunu aktaran yetkililer, vatandaşların doğaya karşı dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

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Fethiye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde, ormanlık alanlara rastgele atılan cam şişeler ise büyük yangınlara neden oluyor. Bu kadar uyarılara rağmen Fethiye'de oluşan bu görüntüler, herkesi düşündürüyor.

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