Çocuklar serinlemek için alternatif yarattılar, kamyonun dorsesini havuza çevirdiler

Bursa'da termometrelerin 42 dereceyi görmesi sonrası çocuklar kamyonetin dorsesini havuza çevirdi.

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Çocuklar serinlemek için alternatif yarattılar, kamyonun dorsesini havuza çevirdiler

Bursa'da termometrelerin 42 dereceyi görmesi sonrası çocuklar kamyonetin dorsesini havuza çevirdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde çocuklar, hava sıcaklığının iyice artmasından bunalarak bir kamyonetin dorsesini havuza çevirdi. Dorseye muşamba seren çocuklar daha sonra dorseyi su ile doldurdu. Doldurdukları suda yüzen çocukların sevinci amatör kamera ile kaydedildi.

Çocuklar serinlemek için alternatif yarattılar, kamyonun dorsesini havuza çevirdiler

Çocuklar serinlemek için alternatif yarattılar, kamyonun dorsesini havuza çevirdiler

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KAYNAK: İHA

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