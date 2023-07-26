İstanbul Pendik Belediyesi KPSS Şartsız İşçi Alım İlanı Yayımlandı! Son Başvuru Tarihi 4 Ağustos!

Pendik Belediyesi duyurdu... KPSS şartı aranmadan çok sayıda işçi alımı yapacak! Son başvuru tarihi 4 Ağustos.

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İstanbul Pendik Belediyesi KPSS Şartsız İşçi Alım İlanı Yayımlandı! Son Başvuru Tarihi 4 Ağustos!

Pendik Belediyesi, kurumsal web sitesinde KPSS şartsız işçi alımı yapılacağı duyurdu. Başvuru şartları haberimizde.

Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre KPSS şartı aranmadan çok sayıda cadde ve sokak temizliğinde çalışacak temizlik işçisi alımı yapılacak.

Başvuru Şartları

  1. T.C. Vatandaşı olmak
  2. Erkek
  3. Pendik ilçesinde ikamet eden ve ulaşım sorunu olmayan
  4. Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uyumlu
  5. Herhangi bir sağlık problemi olmayan
  6. Emekli olmayan
  7. Tercihen askerliğini tamamlamış olmak

Başvuru Adresi

www.kariyerpendik.com

Son Başvuru Tarihi 4 Ağustos!

İlana başvurular 25 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul Pendik Belediyesi KPSS Şartsız İşçi Alım İlanı Yayımlandı! Son Başvuru Tarihi 4 Ağustos!

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