Tartıştığı kardeşine acımadan ateş etti!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kavga ettiğini kardeşini silahla vurarak yaraladı.

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Tartıştığı kardeşine acımadan ateş etti!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kavga ettiğini kardeşini silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAÇAN KARDEŞİNİ CAMİ BAHÇESİNDE YAKALAYIP ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 365. Sokak üzerinde meydana gelen olayda kardeş olan A.P. ile Y.P. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada A.P. bir süre kardeşini kovaladı. Cami bahçesinde kardeşini yakalayan A.P., yanındaki silah ile ateş açtı. Y.P. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, A.P. de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.P. ambulansla Kayseri Şehri Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Cinayet büro ekipleri de olayın ardından kaçan A.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.P., karakola götürüldü.

Tartıştığı kardeşine acımadan ateş etti!

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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