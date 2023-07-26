Tehlikeli eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! İstanbul'da kritik operasyon!

Güvenlik Güçlerinin Başarılı Operasyonuyla Teröristler Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist, etkili bir operasyonla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekipleri tarafından Başakşehir ilçesinde yakalandı. Terörle mücadeledeki kararlılık ve güvenlik güçlerinin başarısı, halkın güvenliğine olan katkılarıyla bir kez daha kanıtlandı.

Teröristlerin Geçmiş Faaliyetleri Ortaya Çıkarıldı: Kandil'den İstanbul'a Tehlikeli Yolculuk

Operasyon kapsamında ele geçirilen teröristlerden Fatıma Al Musa'nın terör örgütüne katılma süreci ve faaliyetleri dikkat çekiciydi. Suriye'nin Racu bölgesinde 2011 yılında PKK/KCK'ye katılan Musa, daha sonra Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyetlere katıldı. Aynı yıl içinde Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçerek eğitim aldı ve Kandil bölgesine geçiş yaptı. Burada 5 yıla yakın süre aktif görev yaptı ve patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldı. Ardından Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a ulaştı ve sansasyonel eylem planları yapmaya başladı.

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Diğer terörist olan Velat Jamo da geçmiş faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bölge sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jamo, daha sonra İstanbul'a gelerek burada da sansasyonel eylem arayışına girdi.

Ara Başlık 3: Halkın Güvenliği İçin Kararlı Mücadele Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı, teröristlerin yakalanması ve planlarının ortaya çıkarılmasının halkın güvenliği için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Güvenlik güçlerinin gösterdiği başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin etkinliklerinin engellendiğini ve halkın huzurunu sağlamaya yönelik kararlı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

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