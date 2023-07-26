Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı ile görüştü! 'Tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Filistin davasına olan güçlü desteğini vurguladılar.

Abbas ve Heyeti Ankara'da Misafir Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında, Filistin halkının Türkiye'deki seçim sürecinde gösterdiği destek için teşekkür etti. Türkiye'nin Filistin dâvasına olan bağlılığının süreceğini vurgulayan Erdoğan, kutsal mekanların tarihi statüsünün değiştirilmesine yönelik eylemleri asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

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Türkiye'nin Kararlı ve Sürekli Destek Mesajı

Filistin'deki gelişmelerin ayrıntılı şekilde ele alındığı görüşmelerde, Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve halkın mevcut koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye'nin desteğini teyit eden Erdoğan, uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olmasının önemine vurgu yaptı.

İki Devletli Çözüm Vizyonu ve Kutsal Mekanların Korunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adil ve kalıcı bir barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statüsünün değiştirilmesine yönelik eylemleri kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı da bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu değerli kardeşimle bir kez daha paylaştım." dedi.

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Türkiye'nin Filistin dâvasına olan güçlü desteğinin sürdürüleceği vurgulanırken, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ankara'da bir meydana "Recep Tayyip Erdoğan/Başkan Erdoğan Meydanı" adının verileceği kararını takdim etti. Bu önemli ziyaret, Filistin dâvasını güçlendirmek ve Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek adına önemli bir adım olarak kayda geçti.

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