Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Ekonomide önemli gelişmeler!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan ekonomi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

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Orta Vadeli Program Hazırlık Programı

Toplantıda, yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınacak. Ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmak ve kriz dönemlerinde alınacak önlemleri belirlemek amacıyla yapılacak olan toplantıda, önemli stratejiler ve ekonomik tedbirler masaya yatırılacak.

Kritik Konular Masaya Yatırılacak

Yakın bir zamanda alınacak para politikası kararları, ihracat ve yatırım alanında atılacak adımlar, destek önerileri ve kur korumalı mevduat hesabına yönelik gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Ayrıca, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmaların etkinliği değerlendirilecek.

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Mesleki eğitim merkezlerine sağlanacak olan devlet katkısının da tartışılacağı toplantının ardından, ekonomiye yönelik alınacak önemli kararlar ve hedeflere dair yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantının Türkiye'nin ekonomik geleceğine yönelik kritik bir rol oynayacağı ve alınacak önlemlerin ekonominin istikrarı ve büyümesi için önemli bir adım olacağı vurgulanıyor.

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