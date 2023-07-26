İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor! Kur'an'ı Kerim'e yapılan hakaretlere cevap verilecek!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran ve Irak'ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsveç ve Danimarka'da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretler nedeniyle pazartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.

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İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor! Kur'an'ı Kerim'e yapılan hakaretlere cevap verilecek!

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik yaşanan hakaretleri protesto etmek ve uluslararası camiada saygı ve hoşgörü temelli bir yaklaşımın sağlanmasını desteklemek amacıyla olağanüstü bir toplantı düzenledi.

İran ve Irak'ın Önerisiyle Acil Bir Toplantı Kararı Alındı İran

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran ve Irak'ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsveç ve Danimarka'da gerçekleşen Kuran-ı Kerim'e yönelik hakaretler nedeniyle olağanüstü bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. Bu önemli girişim, Kuran-ı Kerim gibi kutsal bir kitaba yönelik saygısızlıklara karşı güçlü bir tepki vermek amacıyla alınan acil bir karardır.

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor! Kur'an'ı Kerim'e yapılan hakaretlere cevap verilecek!

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kararlı Tepkisi: Kuran-ı Kerim'e Saygı Çağrısı

Toplantıda, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Kuran-ı Kerim'e yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğu vurgulanacak. Teşkilat, İsveç ve Danimarka'yı sert bir şekilde kınayarak, dini ve kültürel değerlere saygı duyulması gerekliliği konusunda güçlü bir mesaj verecek. Ayrıca, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve uluslararası camianın daha duyarlı bir tutum sergilemesi için çağrıda bulunulacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor! Kur'an'ı Kerim'e yapılan hakaretlere cevap verilecek!

Hassas Konudaki Tartışmalar Çevrim İçi Olağanüstü Toplantıda Yapılacak

Toplantıda, İsveç'te yaşanan olayda Irak asıllı Salwan Momika tarafından gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim yakma eylemi ve Danimarka'daki aşırı sağcı grup Danske Patrioter'in Kuran-ı Kerim ve Irak bayrağına yönelik saldırıları hassas bir şekilde tartışılacak. Teşkilat üye ülkeleri, bu tür hakaretlerin dinler arası hoşgörü ve barış için büyük bir tehdit olduğunu kabul ederek, uluslararası camiada daha sağduyulu bir yaklaşımın önemini vurguladı. Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konuya ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü ifade ederek, “İslam İşbirliği Teşkilatı’na resmi toplantı talebi iletildi. Kur'an’a yönelik hakaretler nedeniyle bu olağanüstü toplantının pazartesi günü çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuran-ı Kerim'e yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgularken, uluslararası camianın dini ve kültürel değerlere saygı göstermeye yönelik daha kararlı bir duruş sergilemesini umuyor. Bu olağanüstü toplantı, dinler arası hoşgörü ve anlayışın güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

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