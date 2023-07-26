Mardin'de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi! Kamu kuruluşları hedeflenmiş!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgüt PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadın terörist etkisiz hale getirildi.

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Mardin'de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi! Kamu kuruluşları hedeflenmiş!

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda, teröristin saklandığı evin eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eş başkanı B.A.'ya ait olduğu tespit edildi.

Araştırmalarda ortaya çıkan bulgular, teröristin evinde bulunan çok sayıda tehlikeli ekipmanla korkunç bir tabloyu gözler önüne seriyor. 2 adet susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü ve 20 fişek, teröristin planladığı vahşi saldırılarda kullanılmak üzere hazırlık yaptığını gösteriyor.

Mardin'de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi! Kamu kuruluşları hedeflenmiş!

Evde yapılan incelemeler sırasında, teröristin hain saldırı planlarının boyutunu dehşet verici bir şekilde açığa çıkaran örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. Nusaybin'deki kamu kurumları, kuruluşlar ve personeline yönelik yapılan keşif çalışmalarına ait notlar, teröristin hedeflerini belirlemede kullandığı kapsamlı bir raporu ortaya çıkardı.

Güvenlik güçleri, ele geçirilen bilgi ve ekipmanlarla teröristin Nusaybin'e yönelik kanlı bir saldırı için hazırlıklar yaptığını tespit etti. Ancak hızlı ve etkili bir operasyon sayesinde, teröristin planları boşa çıkarıldı ve masum insanların hayatları korundu. Güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi, teröristin hedeflerine ulaşmasını engelledi ve halkın güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım atılmış oldu.

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