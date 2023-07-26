İnşaatta feci olay: 3 metre yükseklikten düşerek inşaat demirine saplandı!

Emirgan'da bir inşaatta çalışan işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek inşaat demirine saplandı. Ağır yaralanan işçi demirle birlikte bilinci kapalı olarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İNŞAAT DEMİRİ KOLTUK ALTINDAN GİREREK AĞIR YARALANDI

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaatta işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Durbaba Kara, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşen Kara'ya ise koltuk altından giren bir inşaat demiri saplandı. Olayın ardından meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirine saplanan Kara'yı yaptığı ilk müdahalenin ardından demirle birlikte Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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"OMUZDAN DEMİR GİRMİŞTİ, YÜRÜYEMEZ HALDEYDİ"

Olayla ilgili konuşan bir genç, "Biz içerde çalışırken birden bağrışmalar çıktı. Biz de dışarı çıktık, buraya geldik. İçeriye girmemize izin vermediler. Galiba adamın omzundan demir girmişti. Adam yürüyemez haldeydi. Sonra ambulans ve polis ekipleri gelip alıp götürdüler. Bizim görmemize izin vermediler. Biz de yan tarafta boya - badana işi yapıyorduk" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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