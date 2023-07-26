Saldırgan tarafından 6 yerinden bıçaklandı! Polislerin yanına kaçarak kurtuldu!

Denizli'de girdiği kavga sonrasında vücudunun 6 yerinden bıçaklanan bir şahıs, kent merkezinde devriye atan ekiplerin yanına kaçarak kurtuldu.

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Saldırgan tarafından 6 yerinden bıçaklandı! Polislerin yanına kaçarak kurtuldu!

Denizli'de girdiği kavga sonrasında vücudunun 6 yerinden bıçaklanan bir şahıs, kent merkezinde devriye atan ekiplerin yanına kaçarak kurtuldu. İlk yardımı polislerden alan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi.

İLK MÜDAHALE YAPILAN YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde Çağlar C. ve Adem Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Çağlar C. vücudunun 6 farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kontrol yapan polis ekiplerinin yanına kaçtı. Burada yaralı Çağlar C.'ye ilk yardım müdahalesi yapan ekipler, sağlık ekiplerine de anons geçti. Sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralı Çağlar C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri de şüpheli Adem Ç.'yi arama ve araştırma çalışmaları başlattı.

Saldırgan tarafından 6 yerinden bıçaklandı! Polislerin yanına kaçarak kurtuldu!

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KAYNAK: İHA

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