Erkekler 4 dakikada bir yer değiştiriyordu! Sosyal medyayı karıştıran "Hızlı Flört" kafesi mühürlendi

İstanbul Cihangir'deki bir kafede 'hızlı flört değiştirme' etkinliği yapıldığı iddiasıyla sosyal medyaya bomba gibi bir video düşmüştü. Çığ gibi büyüyen tepkiler sonra o kafe bugün Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. İşletme sahibi ise o iddiaları yalandı.

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Erkekler 4 dakikada bir yer değiştiriyordu! Sosyal medyayı karıştıran "Hızlı Flört" kafesi mühürlendi

Avrupa'da yaygın olan tanışma partilerinden birisi Speed Dating (hızlı flört) buluşmasının İstanbul Cihangir'de bir kafede yapıldığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, buluşmaya gelenler için kafede nasıl tanışacaklarını anlattığı yer aldı.

Konuşmacı, kurallardan bahsederken; zil sesiyle birlikte kadınların sabit kalacağını, erkeklerin her 4 dakikada bir yer değiştireceğini söyledi.

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Kadın konuşmacı, çiftler arasında kurulacak iletişimlerin ardından müzik eşliğinde serbest zamana geçileceğini belirterek, kimin kimle isterse konuşabileceğini ifade etti.

İnternette hızla yayılan skandal görüntülere tepki yağdı.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN MÜDAHALE

Speed Dating (hızlı flört) buluşmasının yapıldığı kafenin bugün, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldığı görüldü.

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"KAMUOYUNA TAMAMEN BAMBAŞKA ANLATTILAR"

Kafe işletmecilerinden Kaan G., etkinliğin sosyal medyada yansıtılanların aksine özellikle iş dünyasına yönelik tanışma etkinliği olduğunu savundu. Sosyal medyada yayılan görüntünün yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen etkinliğe ait olduğunu ifade eden Gür, "Bir etkinlik için bizim dükkanımızı kiralamışlardı. Business etkinliği… İnsanlar burada tanışıyor, iş ortaklığı doğuyor. Buraya mühendisler, mimarlar geliyor, iş yapan insanlar geliyor. Bunu kamuoyunda tamamen bambaşka anlattılar. Eş değiştirmeli partiler olduğunu lanse ettiler. Böyle bir şey asla yok. Burası zaten Cihangir'in en işlek caddesi, böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz. Bu etkinlik 2-3 kez başka mekanlarda da yapıldı. Artık bize kumpas mı kurdular bilmiyorum. Böyle saçma bir olayla karşılaştık. Yıllardan beri bu tür etkinlikler dünyada yapılıyor. Bu sadece arkadaşlık için bir tanışma partisi. Mimarlar geliyor, doktorlar, mühendisler geliyor. Burada tanışıyorlar, meslekleri hakkında sohbet ediyorlar. Burası zaten aile olarak işletilen bir mekan. Komşularımız, mahalle bizi burada biliyor. Yıllardan burada oturan insanlarız. Saçma sapan bir şeyle karşılaştık" dedi.

"KONU SAÇMA SAPAN BİR YERE GİTTİ"

"Bu bir uygulama ve burada gelip dükkanda yapmak istiyorlar" diyen Kaan G., "İspanya geceleri yapıyoruz, Türkiye'de yaşayan İspanyollar buraya geliyor, Kolombiyalısı, Meksikalısı gelip burada sohbet edip tanışıyorlar. Çekin videoda da kişiler genellikle yabancı ağırlıklıydı. İspanyol gecelerimiz, Latin gecelerimiz oluyor. Söz konusu videoda, Türkler de vardı, Finlandiyalılar da vardı. Zaten videoda da Finlandiya hakkında sohbet ediyorlar. Konu saçma sapan bir yere gitti. Burada sosyal medyada lanse edildiği gibi bir olay yok. Burada, gece kulüplerindeki gibi bir konsept yok, sadece kafe" diye konuştu.

Kaynak: sabah.com.tr ve Cumhuriyet Gazetesi

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