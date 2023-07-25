Her ne yaparsak yapalım gümüş zamanla kararma yapabilir. Özellikle ev dekorasyonunda kullanılan gümüş eşyalar durdukları yerde kararır ve zamanla kullanılmaz hale gelir. Peki evde gümüş nasıl parlatılır? Evde kararmış oksitlenmiş gümüş parlatma tüyoları Gümüş en kolay nasıl parlatılır?

Evde Gümüş Nasıl Parlatılır?

Hemen hemen tüm evlerde bulunabilecek malzemeler ile kararan gümüşlerinizi parlatabilirsiniz. Peki bu yöntemler neler hep beraber bakalım.

Sirkeli su ve karbonat ile gümüş parlatma

Bir bardak suya iki üç kaşık sirke ve içine bir çay kaşığı karbonat ekleyerek bir karışım hazırlayın. Hazırladığınız karışımın içine kararan gümüş takılarınızı bir süre bekletip çıkardıktan sonra güzel bir şekilde temizleyin. Eğer kararmalar gitmez ize temizlerken bir bez ile sert olacak şekilde silerseniz gümüşün parladığını göreceksiniz.

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Limon ve karbonat ile gümüş parlatma

Eğer evde sirkeniz yok iste limon ve karbonat kullanarak da gümüş takılarınızı eşyalarınızı parlatmak mümkün. Bunun için bir miktar ılık suya karbonat ve limon suyu eklemelisiniz. Yaptığınız bu suyun içine takılarınızı atın ve 15 dakika bekleyin. Gümüşlerin parladığını fark edeceksiniz.

Deterjan ile gümüş parlatma

Bir bardak kadar suyun içerisine 1 kaşık kadar sıvı deterjan veya toz deterjan ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız bu suyun içine kararmış gümüş takılarınızı koyup en az yarım saat bekleyin. Yarım saatin ardından takıları çıkarıp bir bez yardımıyla ovalayarak gümüşlerinizi parlatın.

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Diş macunu ile gümüş parlatma

Kullanılmamış olan bir diş fırçasına bir miktar diş macunu sıkın. Daha sonra diş fırçalar gibi parlamasını istediğiniz gümüş eşyaları fırçalayın. İyice fırçaladıktan sonra fırçayı biraz su ile ıslatıp tekrar fırçalamaya devam edin. Bir süre daha fırçaladıktan sonra gümüş eşyanızı yıkayın ve kuru bezle silin. Gümüşün parladığını göreceksiniz.

Muz kabuğu ile gümüş parlatma

Oldukça garip gözükse de muz kabuğu gümüşlerin parlamasına yardımcı olur. Bir muz kabuğu alın ve gümüşlerinizi güzelce ovun. Gümüşlerinizi yıkamadan muz kalıntıları üstündeyken en az bir buçuk saat bekletin. Daha sonra gümüş eşyayı yıkayıp kurulayın.

Gümüşler Neden Kararır?

Piyasada bulduğumuz gümüşün içinde minimum miktarda bakır bulunur. Bu metal nesnelerin daha az kırılgan olmasını sağlar. Bununla birlikte, bu metalik azınlık oksijenle temas ettiğinde kolayca oksitlenme eğilimi gösterir ve örneğin bilezik, kolye ve yüzüklerde olduğu gibi nesneyi karartır. Gümüş oksidasyonunun yani kararmasının nedenleri arasında takan kişinin cildinin pH'ını da buluyoruz. Özellikle pH yüksek, dolayısıyla asidik olduğunda, gümüş kolayca oksitlenme eğilimindedir. Bu nedenle gümüş eşyaların muhafazası ve temizliğine de dikkat edilmeli.

Kimyasal Ürünler: Kimyasal içerikli –özellikle sülfat ağırlıklı- birçok ürün gümüş malzemesinin çok erken kararmasına neden olmaktadır. Sülfat ise günümüzde birçok kozmetik ürünün içerisinde yer alan koruyucu ve çoğu durumlarda tehlikeli bir ürün olarak değerlendirilmektedir. Sabun, şampuan gibi ürünlerde fazlasıyla bulunan bu madde gümüşle direkt olarak temas etmesi sonucunda olumsuz bir sonuca neden olmaktadır. Ayrıca parfüm, deodorant gibi ürünler de gümüş için riskli ürünlerdir.

Hava Kirliliği: Temiz hava konusu artık “neye göre, kime göre” başlığı altında incelenecek duruma gelmiş bir konudur. Heterojen bir yapıya sahip olan şehirlerde soluduğumuz havanın salt bir oksijen olduğunu savunmak neredeyse imkânsızdır. Havada bulunan bu zararlı elementler ise gümüşe zarar verecek boyuttadır. Gündelik hayatın içerisinde birçok kişiyle aynı alanlarda bulunmak ve izole olmanın çok zor olduğu kalabalık alanlarda havaya karışan maddeler gümüşle direkt etkileşime geçmekte ve kararmasına sebebiyet vermektedir.

Ter: Ter asidik değeri yüksek bir sıvıdır. Ph etkili sıvılarda eğer asit oranı fazlaysa gümüş bu durumdan olumsuz etkilenecektir.

Nem: Gümüş takılar kullanılmadığı zamanlarda bir gıda gibi özel olarak muhafaza edilmelidir. Nemli ortamlar gümüş maddesine ciddi zararlar verir. Rutubetli ve buharlı odalar oldukça kötü bir etkiyle sonuçlanmasına neden olur. Gümüş, kullanılmadığı zaman kuru, temiz ve havadar bir alanda muhafaza edilmelidir.

Gümüşün kararmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Özellikle hava kabarcıklarından etkilenen gümüş, narin bir yapıya sahip olduğunun da habercisidir. Gümüşü ev ortamında parlatmak için limon, sirke ve karbonat gibi malzemelerin kullanılacağı önerilse de bunlar gümüşe daha fazla zarar verebilir. Gümüşü parlatmak üzere özel olarak üretilen ürünlerden yararlanmak daha iyi bir tercih olacaktır.