Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Ünlü sanatçıdan acı haber geldi!

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının değerli isimlerinden Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası yaşadığı böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede aramızdan ayrıldı. 14 Temmuz'da 93 yaşını kutlayan usta sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derinden üzdü.
Menajeri Duyurdu
Yılmaz Gruda'nın menajeri Tümay Özokur tarafından duyurulan acı haber, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Film-San Vakfı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimler, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdiler.
Sinema, tiyatro ve ekranların sevilen oyuncusu, aynı zamanda başarılı bir şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni olan Yılmaz Gruda, Türk sanat dünyasına büyük katkılar sağlamıştı. Oyunculuk serüveni Cep Tiyatrosu'nda başlayan ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda devam eden sanatçı, pek çok önemli yapımda yer almış ve birçok ödül kazanmıştı.
Yılmaz Gruda kimdir?
Türk tiyatro, sinema ve edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmekteydi. Ancak ne yazık ki, 93 yaşında hayatını kaybetti ve sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.
Tiyatro ve Edebiyat Dünyasına Adım Atışı
Yılmaz Gruda, Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olmuştu. Şairlik yönüyle de dikkat çeken Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda çeşitli dergilerde yayımlanmaya başlamıştır. Tiyatro tutkusu ise 1956 yılında Cep Tiyatrosu'na adım atmasıyla başlamıştır. Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da da oyunculuk serüveni devam etti.
Oyunculuk Serüveni ve Önemli Görevler
Yılmaz Gruda, Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da önemli görevler üstlendi. Ancak sanatın yanı sıra asıl mesleği olan memurluk hayatına da döndü ve muhasebecilik yapmaya başladı. Sahnelere olan ilgisi hiç bitmeyen Gruda, bir dönem Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.
Tiyatroda ve Şairlikte Özgün Tarzı
Gruda, tiyatro alanında da başarılı oyunlar yazdı ve çeviriler yaptı. Eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülürken, sahnelediği tiyatro oyunları da büyük ilgi gördü. Aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendi ve edebiyat dünyasında da özgün tarzıyla kendine özel bir yer edindi.
Aile ve Özel Hayatı
Yılmaz Gruda'nın aile hayatında da sanatla iç içe bir yaşamı vardı. Oyuncu Tolga Tiğin ve ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aile içinde de sanatın izini taşıyan bir bireydi. Onun ailesi ve sevenleri için ayrı bir özel ve önemli yer tutuyordu.
Unutulmaz Eserleri ve Katkıları
Usta oyuncu, tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da birçok yapımda yer aldı. "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerdeki başarılı performansları izleyenler tarafından unutulmazlar arasında sayılıyordu. Sinema ve tiyatroya olan katkıları ve başarıları takdirle anılıyor.
Tiyatro Oyunları
- Evliliğin Halleri - 2020
- Onlar ki... Kuvayi Milliye Destanı - 2019
- Gülmeye Geldik Dünyaya - 2018
- Biz Bize Benzeriz - 2018
- Frankenstein - 2015
- Gazebo - Alec Coppel - 1961
- İkinci Baskı - 1961
- Kara Ağaçlar - 1957
- Bir Evlenme - 1956
Oynadığı Filmler
- 1958: Daha Çekecek miyim
- 1958: Dokuz Dağın Efesi
- 1958: İstanbul Macerası
- 1959: Düşman Yolları Kesti
- 1959: Ölürüm de Ayrılamam
- 1960: Dolandırıcılar Şahı
- 1960: Gecelerin Ötesi
- 1960: Rüzgâr Zehra / Sünger Avcıları
- 1961: İstanbul'da Aşk Başkadır
- 1961: Kader Yolcusu
- 1961: Suçlu Aşıklar
- 1962: Bir Gecelik Gelin
- 1964: Affetmeyen Kadın
- 1964: Döner Ayna
- 1965: Cennet Fedaileri
- 1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım
- 1966: Kanun Benim
- 1966: Karakolda Ayna Var
- 1966: Yaşamak Haram Oldu
- 1967: Demir Yumruklu Üçler
- 1967: Kızıl Tehlike
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