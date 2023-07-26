Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Ünlü sanatçıdan acı haber geldi!

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının değerli isimlerinden Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası yaşadığı böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede aramızdan ayrıldı. 14 Temmuz'da 93 yaşını kutlayan usta sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derinden üzdü.

Menajeri Duyurdu

Yılmaz Gruda'nın menajeri Tümay Özokur tarafından duyurulan acı haber, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Film-San Vakfı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimler, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdiler.

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Sinema, tiyatro ve ekranların sevilen oyuncusu, aynı zamanda başarılı bir şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni olan Yılmaz Gruda, Türk sanat dünyasına büyük katkılar sağlamıştı. Oyunculuk serüveni Cep Tiyatrosu'nda başlayan ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda devam eden sanatçı, pek çok önemli yapımda yer almış ve birçok ödül kazanmıştı.

Yılmaz Gruda kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmekteydi. Ancak ne yazık ki, 93 yaşında hayatını kaybetti ve sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

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Tiyatro ve Edebiyat Dünyasına Adım Atışı

Yılmaz Gruda, Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olmuştu. Şairlik yönüyle de dikkat çeken Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda çeşitli dergilerde yayımlanmaya başlamıştır. Tiyatro tutkusu ise 1956 yılında Cep Tiyatrosu'na adım atmasıyla başlamıştır. Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da da oyunculuk serüveni devam etti.

Oyunculuk Serüveni ve Önemli Görevler

Yılmaz Gruda, Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da önemli görevler üstlendi. Ancak sanatın yanı sıra asıl mesleği olan memurluk hayatına da döndü ve muhasebecilik yapmaya başladı. Sahnelere olan ilgisi hiç bitmeyen Gruda, bir dönem Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Tiyatroda ve Şairlikte Özgün Tarzı

Gruda, tiyatro alanında da başarılı oyunlar yazdı ve çeviriler yaptı. Eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülürken, sahnelediği tiyatro oyunları da büyük ilgi gördü. Aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendi ve edebiyat dünyasında da özgün tarzıyla kendine özel bir yer edindi.

Aile ve Özel Hayatı

Yılmaz Gruda'nın aile hayatında da sanatla iç içe bir yaşamı vardı. Oyuncu Tolga Tiğin ve ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aile içinde de sanatın izini taşıyan bir bireydi. Onun ailesi ve sevenleri için ayrı bir özel ve önemli yer tutuyordu.

Unutulmaz Eserleri ve Katkıları

Usta oyuncu, tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da birçok yapımda yer aldı. "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerdeki başarılı performansları izleyenler tarafından unutulmazlar arasında sayılıyordu. Sinema ve tiyatroya olan katkıları ve başarıları takdirle anılıyor.

Tiyatro Oyunları

Evliliğin Halleri - 2020

Onlar ki... Kuvayi Milliye Destanı - 2019

Gülmeye Geldik Dünyaya - 2018

Biz Bize Benzeriz - 2018

Frankenstein - 2015

Gazebo - Alec Coppel - 1961

İkinci Baskı - 1961

Kara Ağaçlar - 1957

Bir Evlenme - 1956

Oynadığı Filmler

1958: Daha Çekecek miyim

1958: Dokuz Dağın Efesi

1958: İstanbul Macerası

1959: Düşman Yolları Kesti

1959: Ölürüm de Ayrılamam

1960: Dolandırıcılar Şahı

1960: Gecelerin Ötesi

1960: Rüzgâr Zehra / Sünger Avcıları

1961: İstanbul'da Aşk Başkadır

1961: Kader Yolcusu

1961: Suçlu Aşıklar

1962: Bir Gecelik Gelin

1964: Affetmeyen Kadın

1964: Döner Ayna

1965: Cennet Fedaileri

1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım

1966: Kanun Benim

1966: Karakolda Ayna Var

1966: Yaşamak Haram Oldu

1967: Demir Yumruklu Üçler

1967: Kızıl Tehlike

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