WhatsApp kullanıcılarına sunulan son güncelleme ile, rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle iletişim kurmak artık çok daha kolay hale geldi. WhatsApp, yeni güncelleme sayesinde rehberinize eklemek zorunda olmadığınız kişilere direkt olarak mesaj göndermenize imkan tanıyor.
WhatsApp'a o özellik nihayet geldi! Rehbersiz iletişim dönemi resmen başladı!
WhatsApp'da rehberinizde kayıtlı olmayan kişilere mesaj atmak imkansızdı. Bir çok kullanıcı bu durumdan rahatsızlığını ve tepkisini dile getiriyordu. Yapılan geri bildirimleri dikkatte alan whatsapp önemli bir özelliği kullanıma sundu.
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