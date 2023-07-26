WhatsApp'a o özellik nihayet geldi! Rehbersiz iletişim dönemi resmen başladı!

Bu yeni özellik, kullanması oldukça basit.

Ana ekranınızdaki "Yeni Mesaj" düğmesine tıklayarak istediğiniz kişinin telefon numarasını arama çubuğuna yazın.

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Telefon numarası ayrı bir kategori altında görünecek ve sağında "sohbet et" seçeneği ile doğrudan o kişiyle iletişime geçebileceksiniz.

Daha önce, yalnızca web bağlantısı üzerinden veya grup sohbetlerinde kayıtlı olmayan numaralara yanıt verme imkanınız vardı. Ancak bu durumlar da bir QR kodu veya davet üzerinden sohbete katılmanızı gerektiriyordu. WhatsApp'ın son güncellemesi tüm kullanıcılara sunulduğundan, bu yeni özelliği yakında kullanabileceksiniz. Artık daha fazla kişiyle WhatsApp üzerinden kolayca iletişim kurabileceksiniz.