Instagram'ın Yeni Özelliğiyle Priv Hesaplar Sona Eriyor! Yeni özellik duyuruldu!

Priv Hesapların Sonu mu Geliyor?

Instagram, hikaye paylaşımlarında başarıyla kullanılan "yakın arkadaşlar" özelliğini artık gönderiler için de kullanıma sundu. Bu yeni özellik, priv hesapların geleceğini sorgulatıyor!

Özellik, Gönderi Paylaşımlarında Sınırlı ve Özel Deneyim İmkanı Sunuyor

Artık kullanıcılar, gönderi paylaşırken sadece seçtikleri yakın arkadaşlarına ulaşmasını sağlayabiliyorlar. Instagram, böylece daha özel ve sınırlı bir deneyim imkanı sunuyor.

IOS Uygulamasında Test Aşamasında, Yakında Android Kullanıcılarına da Gelecek

Yeni özellik şu an sadece IOS uygulamasında test aşamasında bulunuyor ancak kısa süre içinde Android kullanıcılarına da ulaşması bekleniyor.

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Kullanıcılar, Gönderilerini Sadece Seçtikleri Yakın Arkadaşlarıyla Paylaşabilecek

Instagram kullanıcıları, gönderi paylaşırken "hedef kitle" olarak adlandırılan bölüm üzerinden işlem yaparak sadece yakın arkadaşlarıyla içeriklerini paylaşabilecek.

Instagram'ın Yeni Özelliği, Sosyal Medya Dünyasında Büyük Değişim Yaratabilir

"Yakın Arkadaşlar" özelliği, içerik paylaşım dinamiklerini değiştirerek sosyal medya dünyasında önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.

Priv Hesapların Kullanımı Azalabilir

Instagram'ın bu özelliğiyle, kullanıcılar daha güvenli ve seçkin bir çevre oluşturarak priv hesapların kullanımını azaltabilir.

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Instagram'ın Özgün Özelliği İle Paylaşımlarınızı Daha Kontrollü Yapın!

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde gönderi paylaşımlarını daha kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyor ve içeriklerini sadece istedikleri kişilerle paylaşıyor.

Kullanıcıların Talepleri Doğrultusunda Geliştirilen Instagram Özelliği Beğeni Topluyor!

Instagram'ın "Yakın Arkadaşlar" özelliği, kullanıcıların talepleri doğrultusunda geliştirilen ve büyük beğeni toplayan bir yenilik olarak öne çıkıyor.

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