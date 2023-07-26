İstanbulluları sevindirecek haber! Minibüslerde İstanbulKart kullanımı için teklif sunuldu

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaygın olarak kullanılan İstanbulKart, kullanım alanının genişletilmesiyle İstanbulluları sevindirecek bir gelişme yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüslerde İstanbulKart kullanımının başlatılması teklifini sundu.

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İstanbulluları sevindirecek haber! Minibüslerde İstanbulKart kullanımı için teklif sunuldu

Minibüslerde İstanbulKart Kullanımı İçin Teklif Sunuldu

İstanbul'da toplu ulaşımın vazgeçilmez kartı olan İstanbulKart'ın kullanım alanı genişlemeye hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), minibüslerde de İstanbulKart kullanımının başlatılması için Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında teklifini sundu.

Minibüslerde İstanbulKart Kullanımı İçin Adım Atıldı

UKOME toplantısında kabul edilmesi halinde İstanbulKart'lar, minibüslerde de geçerli olacak. Bu adım sayesinde İstanbullular, minibüslerde de kolay ve hızlı bir şekilde ödeme yapabilecekler. Ancak şu an için teklif sunulmuş olsa da fiyatlandırma ve uygulamanın başlama tarihi gibi detaylar henüz netleştirilmedi.

İstanbulluları sevindirecek haber! Minibüslerde İstanbulKart kullanımı için teklif sunuldu

İstanbulKart Nedir?

İstanbulKart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında çıkarılan, toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için kullanılan bir akıllı karttır. Metro, tramvay, otobüs, vapur, metrobüs, teleferik ve füniküler gibi tüm toplu taşıma araçlarında kullanılabilen İstanbulKart, İstanbul'daki ulaşımın temel ödeme yöntemidir.

İstanbulluları sevindirecek haber! Minibüslerde İstanbulKart kullanımı için teklif sunuldu

İstanbulKart Nereden Satın Alınır?

İstanbulKart, İstanbul'daki tüm metro istasyonları, tramvay durakları, otobüs durakları, vapur iskeleleri, teleferik ve füniküler istasyonları ve bazı marketlerde satın alınabilir. Nakit olarak veya kredi kartı ile yüklenebilen kartın bakiyesi, tüm bu noktalarda kontrol edilebilir. İstanbulKart, pratik ve kullanıcı dostu yapısıyla İstanbulluların toplu taşıma ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

İstanbulKart'ın minibüslerde de kullanıma açılması, İstanbul'da toplu taşıma sistemini daha da etkili ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, İstanbullular minibüslerde de İstanbulKart ile ödeme yaparak şehir içi ulaşımını daha kolay bir şekilde sağlayabilecekler. Bu adım, toplu taşımada daha entegre bir sistem ve daha pratik bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyor. Detaylar netleştikçe İstanbulluların bu yeni hizmetten nasıl faydalanabileceği daha da açıklığa kavuşacak.

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