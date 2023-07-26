Depremde hayatını kaybeden arkadaşının hayalini gerçekleştirdi! 14 yıllık yakın arkadaşını andı!

Giresunspor'un altyapısında yetişip profesyonel futbolcu olan Alperen Aydın, kariyerinde birçok takımın formasını giydikten sonra Giresun'un 3. Lig'deki temsilcisi Eynesil Belediyespor'a transfer oldu. Düzenlenen imza töreninde duygusal bir konuşma yapan Alperen Aydın, eski takım arkadaşı Saruhan Bolat'ın hayalini gerçekleştirmek için Eynesil Belediyespor'a geldiğini ifade etti. Saruhan Bolat, 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetmişti.

Alperen Aydın'dan Duygusal Açıklamalar

Alperen Aydın, Saruhan Bolat ile 14 yıllık çok yakın bir arkadaşlık yaşadıklarını belirtti ve onu öz kardeşi gibi sevdiğini ifade etti. Şubat ayından bu yana yaşadığı zorlu süreci anlatan Aydın, Saruhan'ın her gün yanında olduğunu ancak ona ulaşamamak ve sesini duyamamakla başa çıkmanın çok zor olduğunu dile getirdi. Eynesil Belediyespor'un 3. Lig'e çıkmasıyla Saruhan Bolat'ın hayalinin gerçekleşeceğini bilmenin Alperen Aydın için önemli bir etken olduğunu söyledi. Transfer teklifleri aldığı halde bu sene memleketinde ve ailesinin yanında kalmaya karar verdiğini belirten Aydın, Saruhan'ın böyle bir hayalinin olması nedeniyle Eynesil Belediyespor'a geldiğini açıkladı.

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Saruhan Bolat'ın Anısı

Giresunspor altyapısından yetişen ve Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyerken 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Saruhan Bolat, Alperen Aydın için özel bir yerde. Onun hayali, Eynesil Belediyespor'un 3. Lig'e çıkmasıydı ve Alperen Aydın, bu hayali gerçekleştirmek için Eynesil Belediyespor'a transfer oldu. Aydın, her maçta onun için sahada olacak ve onun anısını yaşatacak.

Alperen Aydın'ın Eynesil Belediyespor'a transferi, hem kariyerine yeni bir dönem başlatması hem de eski takım arkadaşı Saruhan Bolat'ın hayalini gerçekleştirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu transferle birlikte, Alperen Aydın, hem profesyonel futbol kariyerine devam edecek hem de Saruhan Bolat'ın anısını yaşatarak onu unutmayacak. Giresunspor ve Kahramanmaraş futbol camiasında iki yakın arkadaşın dostluğu ve kardeşliği örnek bir şekilde anılacak.

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