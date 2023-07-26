Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti! Öncelikli ekonomik politikalar ve hedefler belirlendi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, ülkenin güncel ekonomik gelişmeleri ve öncelikli ekonomi politikaları masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu gibi üst düzey yetkililer ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya katıldı.

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Makroekonomik Değerlendirmeler ve OVP Hazırlıkları

Toplantıda, güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümü ele alındı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde öngörülebilirliği artıracak Orta Vadeli Program (OVP) için hazırlıklar gözden geçirildi. OVP'nin güncellenerek makroekonomik hedeflerin ve yapısal reform politikalarının belirlenmesi hedefleniyor. Mali disiplini esas alan maliye politikasının güçlendirilerek vatandaşların refahını artırma amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

Deprem Harcamaları ve Mali Durumu İyileştirme

Depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi için yapılan vergisel düzenlemeler ve tasarruf tedbirleri ele alındı. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım benimsendi. Deprem bölgesindeki ekonomik ve sosyal hayatın rehabilitasyonu için tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi ve bütçe imkanları içinde gerekli değişikliklerin yapılması kararlaştırıldı.

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Enflasyonla Mücadele ve Finansal İstikrar

Temel makroekonomik hedef olarak enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere düşürülmesi belirlendi. Bu kapsamda, Merkez Bankası'nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ve miktarsal sıkılaştırma adımları ele alındı. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın devamı için önemli adımların atılacağı vurgulandı.

Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği değerlendirilerek tasarruf ve etkinlik artırıcı kararlar alındı. Ayrıca, otomotiv ve gıda perakende sektöründe yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı çalışmalar yapıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki ekonomi politikalarını ve hedeflerini belirlemek üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Nitelikli yatırımlar, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sosyal refahın artırılması temel odak noktaları olarak belirlendi. Güven ve istikrar ortamında, tüm kurumların uyum içinde çalışarak Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü bir ekonomiye doğru ilerlenmesi hedefleniyor.

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