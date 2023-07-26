Ailesi şok oldu!13 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, evinde şakak kısmından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

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Ailesi şok oldu!13 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, evinde şakak kısmından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Olay Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dilan Polat isimli 13 yaşındaki çocuk, annesi ve babası evde yokken evde bulunan tabanca ile oynamaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra Polat elindeki silahla şakak kısmından kendini vurdu. Bir süre sonra eve gelen aile, çocuklarını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dilan Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi şok oldu!13 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu!

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Polat'ın cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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