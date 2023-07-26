4 ton sahte deterjanı piyasaya süreceklerdi!

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 4 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramalarda 4 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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KAYNAK: İHA