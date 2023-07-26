Her yıl olduğu gibi kazan, kazan kaynatılıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buğday hasadının ardından bulgur kaynatma telaşı başladı.

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Her yıl olduğu gibi kazan, kazan kaynatılıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buğday hasadının ardından bulgur kaynatma telaşı başladı.

Kırsal kesimlerde oldukça yaygın olan bulgur kaynatma işlemi, kurulan büyük ocaklarda büyük kazanların yerleştirilmesiyle yapılıyor. Sungurlu'da buğday hasadından sonra köylerde hummalı bir çalışma başladı.

BUĞDAYLAR BAKIR KAZANLARDA BİN BİR GÜÇLÜKLE KAYNATILIYOR

Sungurlu ve köylerinde vatandaşlar, dev kazanlarda büyük bir emekle buğday kaynatarak kış aylarına hazırlık yapıyor. Tarladan hububat hasadının toplanmasıyla kaynamaya başlayan buğdaylardan bulgur elde ediliyor. Hasat yapılan buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.

Her yıl olduğu gibi kazan, kazan kaynatılıyor

HER YIL KÖYLERDE GELENEKSEL OLARAK YAPILIYOR

Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma işlemi vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği de sağlıyor.

Sungurlu'ya bağlı Ortaköy köyünde her yıl bulgur kaynatan vatandaşlar, "Buğdaylarımız tarladan geliyor. Bir gün önce yıkıyoruz ertesi gün sabah kaynatmaya başlıyoruz. Akşama kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Pişince kurumaya bırakıyoruz ve değirmenlere çektirmeye gönderiyoruz. Köy bulgurlarımız böyle oluyor. Her yıl köylerde geleneksel olarak yapılıyor. Her köy böyle kaynatıyor. Bulgur kaynatmak çok zor oluyor" dediler.

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KAYNAK: İHA

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