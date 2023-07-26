Müşteri seçen taksicinin ehliyetine 2081'e kadar el konulmuş! Kayıtlı şoför bile değilmiş!

İstanbul'da trafik denetimleri sırasında polis memuruna müşteri gibi davranarak kabul etmeyen bir taksicinin ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü'nde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaşanan olayda taksici, trafik yoğunluğu gerekçesiyle polis memurunu kabul etmeyerek yoluna devam etmek istedi ve durdurulmak istendi.

Ehliyete El Konuldu, Kayıtlı Şoför Değil

Durumu fark eden ve kaçmaya çalışan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu ve kullandığı taksinin belediye ruhsatında kayıtlı bir şoförün olmadığı tespit edildi.

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Cezai İşlemler Uygulandı

Bu ihlaller sonucunda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 13.205 TL idari para cezası kesildi. Taksinin sahibine ise "sürücü belgesiz araç kullandırmak" maddesinden 8.190 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, söz konusu taksi trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimlerle taksicilerin trafik kurallarına uymaları ve belirlenen düzenlemelere uymaları sağlanmaya çalışılıyor. Trafikte güvenliği ve düzeni sağlamak amacıyla yapılan bu tür denetimler, sürücülerin ve yolcuların güvenliği açısından önem taşıyor.

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