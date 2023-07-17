Ümit Özdağ gizli mutabakatı açıklamıştı! CHP'den yalanlama geldi!

Gizli Mutabakat: CHP'nin Ümit Özdağ'a Bakanlık Vaatleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme öncesinde kendisine üç bakanlık vaat edildiğini iddia etti. Özdağ, bu sözün yazılı bir mutabakat altına alındığını açıkladı.

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı! Bakanlık vaatleri! MİT Başkanlığı!

Sözlü Güvence: MİT Başkanlığı İçin Söz Verildi

Özdağ, T24'e yaptığı açıklamada, partisine sözlü olarak MİT Başkanlığı konusunda güvence verildiğini öne sürdü. Ayrıca, seçimlerin kazanılması durumunda kendisinin İçişleri Bakanı olacağını belirtti. İddia ettiği diğer iki bakanlık konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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CHP'den Yalanlama: Protokollerde İlgili Maddeler Yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi ve CHP ile Zafer Partisi arasında yapılan iki protokolde İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili herhangi bir madde bulunmadığını belirtti. Öztrak, Ümit Özdağ'ın iddialarını reddetti.

Özdağ'ın Önceki Açıklamaları: Altılı Masa ve 28 Mayıs Kararı

Ümit Özdağ, daha önce yaptığı açıklamada, "Altılı masa kendi içinde konuşmamış bu konuyu. Kemal Bey bizimle paylaştı. Teknik detayları daha sonra, 'önce bir 28 Mayıs'ı bitirelim daha sonra konuşuruz' şeklinde karara bağladık" demişti.

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