Adıyaman Besni'de 3,5 aydır kayıp olarak aranan genç ağaçta asılı olarak bulundu!

3,5 aydır kayıp olarak aranan 28 yaşındaki Sait S., Besni Ören yeri yakınlarında bulunan ormanlık alanda elleri arkadan bağlı ağaçta asılı bir şekilde çürümüş olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı genişletti.

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Adıyaman Besni'de 3,5 aydır kayıp olarak aranan genç ağaçta asılı olarak bulundu!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 106 gündür kayıp olarak aranan gencin elleri arkadan bağlı şekilde çürümüş cesedi bulundu.

CESEDİ ÇOBAN BULDU

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi eski Besni Ören yeri yakınlarında bulunan ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, elleri arkadan iple bağlanmış halde ağaca asılı bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Çoban zaman kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çürümüş olan ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ

Elleri arkadan bağlı şekilde bulunan ceset, tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elleri arkadan bağlı olarak bulunan cesedin, 106 gün önce Besni ilçe merkezinde ikametinden çalıştığı fırına gitmek üzere ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Sait S.'a ait olduğu öğrenildi. Öte yandan cesedi bulunan Sait Sağır'ın ağabeyinin 4 yıl önce oturduğu evin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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