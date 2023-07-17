Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı! Bakanlık vaatleri! MİT Başkanlığı!

Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine üç bakanlık vadettiğini iddia etti. Ayrıca, Ozdağ, CHP'den partiye geçmesi durumunda MİT Başkanlığı için de sözlü bir güvence verildiğini öne sürdü.

YAYINLAMA
Google News
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı! Bakanlık vaatleri! MİT Başkanlığı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve üç bakanlık için anlaştıklarını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin kurduğu ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce yarışmıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmıştı.

Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemiş ancak ata ittifakı bileşenleri buna karşı çıkmıştı. Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ve millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyordu.

Özdağ, görüşmeden önce yeni dönemde ‘içişleri bakanı’ olacağını iddia etmiş, daha sonraysa “Hükümet kurulmadan konuşulmaz” demişti.

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı! Bakanlık vaatleri! MİT Başkanlığı!

Kamuoyuna Açıklanmayan Yazılı Mutabakat

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Özdağ, kamuoyuna açıklanmayan yazılı bir mutabakatta Kılıçdaroğlu’yla üç bakanlık konusunda ‘mutabık kaldıklarını’ öne sürdü.

MİT başkanlığının da ‘sözlü anlaşma’da olduğunu iddia eden Özdağ, seçim kazanılsaydı kendisinin içişleri bakanı olacağını belirtti. Zafer Partisi lideri, diğer iki bakanlığın ismini söylemedi: “Şu anda artık önemli değil.”

Ümit Özdağ'ın İddiaları: Kılıçdaroğlu İle Yapılan Mutabakat Ve Mit Başkanlığı İddiası

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakatı açıkladı ve Kılıçdaroğlu'nun kendisine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği konusunda bir yazılı mutabakatları olduğunu iddia etti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakatın yazılı olduğunu ve İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) konusunda anlaştıklarını belirtti. Ancak, bu mutabakatın kamuya açıklanmadığını ve gizli bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği konusunda yazılı bir mutabakat imzaladığını iddia etti. MİT Başkanı'nın da Zafer Partisi'nden olacağı belirtildi. Bu iddialar, kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştır.

Filenin Sultanları'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! Türkiye'nin gururu!Filenin Sultanları'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! Türkiye'nin gururu!

MİT Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu! MİT'te önemli gelişme!MİT Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu! MİT'te önemli gelişme!

Öğrenciler dikkat! LGS tercihlerinde son gün geliyor!Öğrenciler dikkat! LGS tercihlerinde son gün geliyor!

Türkiye hem havada hem karada liderliğe koşuyor! En çok tercih edilen ülke!Türkiye hem havada hem karada liderliğe koşuyor! En çok tercih edilen ülke!

İstanbul merkezli 5 ilde sahte kimlik ve pasaport operasyonu! 661 adet sahte belge çıktı!İstanbul merkezli 5 ilde sahte kimlik ve pasaport operasyonu! 661 adet sahte belge çıktı!

Tahıl koridoru artık devrede değil! Rusya: bize verilen sözler tutulmadı!Tahıl koridoru artık devrede değil! Rusya: bize verilen sözler tutulmadı!

Hunharca katledilen Muhammed Nur Kasadar'ın babasından yürekleri parçalayan paylaşım! 'Başka hiç bir ceza yüreğimi ferahlatmaz'Hunharca katledilen Muhammed Nur Kasadar'ın babasından yürekleri parçalayan paylaşım! 'Başka hiç bir ceza yüreğimi ferahlatmaz'

8 ilde orman yangını soruşturması! Şüpheliler tespit edildi!8 ilde orman yangını soruşturması! Şüpheliler tespit edildi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Delege seçiminde yumruklar konuştu! CHP karıştı!
Delege seçiminde yumruklar konuştu! CHP karıştı!
CHP ve İYİ Parti'de yerel seçim pazarlıkları başladı! İşte İYİ Parti'nin istediği büyük şehirler!
CHP ve İYİ Parti'de yerel seçim pazarlıkları başladı! İşte İYİ Parti'nin istediği büyük şehirler!
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi ile ilgili çok önemli açıklamalar ' Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak'
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi ile ilgili çok önemli açıklamalar ' Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak'
Mansur yavaş ABB'yi iflas ettirdi, 4 yılda aldığı borç miktarı dudak uçuklattı!
Mansur yavaş ABB'yi iflas ettirdi, 4 yılda aldığı borç miktarı dudak uçuklattı!
Son Haberler
Jane Birkin kimdir? Jane Birkin hangi filmlerde oynadı? Jane Birkin Kariyeri
Jane Birkin kimdir? Jane Birkin hangi filmlerde oynadı? Jane Birkin Kariyeri
Duş alırken elektrik akımına kapıldı!
Duş alırken elektrik akımına kapıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşmeye yeşil ışık yaktı! "Esed ile görüşme noktasında kapalı değiliz!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşmeye yeşil ışık yaktı! "Esed ile görüşme noktasında kapalı değiliz!"
Toplu taşımada skandal görüntüler! Başörtülü kadına nefret söylemi!
Toplu taşımada skandal görüntüler! Başörtülü kadına nefret söylemi!
Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını yayınladı! yer yerinden oynadı! ‘Atın bunu gitsin’
Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını yayınladı! yer yerinden oynadı! ‘Atın bunu gitsin’
Kemal Kılıçdaroğlu gözünü yerel seçimlere çevirdi! "İyi sonuçlar alacağız!"
Kemal Kılıçdaroğlu gözünü yerel seçimlere çevirdi! "İyi sonuçlar alacağız!"
Çok Okunanlar
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını!
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını!
Cemaatin köpekle imtihanı görenleri gülümsetti! Sabah namazında beklenmeyen misafir!
Cemaatin köpekle imtihanı görenleri gülümsetti! Sabah namazında beklenmeyen misafir!
17 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
17 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ülke Geneli 17 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Ülke Geneli 17 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
ABB iflas ediyor: Mansur Yavaş'ın 'borçlanma talebine' AK Parti'den ret!
ABB iflas ediyor: Mansur Yavaş'ın 'borçlanma talebine' AK Parti'den ret!
İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi
İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor