Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı! Bakanlık vaatleri! MİT Başkanlığı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve üç bakanlık için anlaştıklarını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin kurduğu ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce yarışmıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmıştı.

Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemiş ancak ata ittifakı bileşenleri buna karşı çıkmıştı. Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

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Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ve millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyordu.

Özdağ, görüşmeden önce yeni dönemde ‘içişleri bakanı’ olacağını iddia etmiş, daha sonraysa “Hükümet kurulmadan konuşulmaz” demişti.

Kamuoyuna Açıklanmayan Yazılı Mutabakat

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Özdağ, kamuoyuna açıklanmayan yazılı bir mutabakatta Kılıçdaroğlu’yla üç bakanlık konusunda ‘mutabık kaldıklarını’ öne sürdü.

MİT başkanlığının da ‘sözlü anlaşma’da olduğunu iddia eden Özdağ, seçim kazanılsaydı kendisinin içişleri bakanı olacağını belirtti. Zafer Partisi lideri, diğer iki bakanlığın ismini söylemedi: “Şu anda artık önemli değil.”

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Ümit Özdağ'ın İddiaları: Kılıçdaroğlu İle Yapılan Mutabakat Ve Mit Başkanlığı İddiası

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakatı açıkladı ve Kılıçdaroğlu'nun kendisine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği konusunda bir yazılı mutabakatları olduğunu iddia etti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakatın yazılı olduğunu ve İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) konusunda anlaştıklarını belirtti. Ancak, bu mutabakatın kamuya açıklanmadığını ve gizli bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği konusunda yazılı bir mutabakat imzaladığını iddia etti. MİT Başkanı'nın da Zafer Partisi'nden olacağı belirtildi. Bu iddialar, kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştır.

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