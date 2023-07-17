8 ilde orman yangını soruşturması! Şüpheliler tespit edildi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Yangınlarla ilgili olarak toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini açıklayan Bakan Tunç, tutuklanan 2 şüpheli olduğunu, İzmir Urla'da 2 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını, Hatay Belen'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve Manavgat'ta 1 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Ayrıca, diğer il ve ilçelerde de şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tunç, yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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"Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Soruşturmalar Başlatılmıştır"

"10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Haberin Devamı