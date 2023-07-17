8 ilde orman yangını soruşturması! Şüpheliler tespit edildi!

Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar sonucunda 7 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler arasında yer alan 2 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla

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8 ilde orman yangını soruşturması! Şüpheliler tespit edildi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Yangınlarla ilgili olarak toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini açıklayan Bakan Tunç, tutuklanan 2 şüpheli olduğunu, İzmir Urla'da 2 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını, Hatay Belen'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve Manavgat'ta 1 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Ayrıca, diğer il ve ilçelerde de şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tunç, yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Soruşturmalar Başlatılmıştır"

"10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır.

Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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