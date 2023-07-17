Hunharca katledilen Muhammed Nur Kasadar'ın babasından yürekleri parçalayan paylaşım! 'Başka hiç bir ceza yüreğimi ferahlatmaz'

İstanbul Bayrampaşa'da hunharca katledilen 17 yaşındaki Muhammed Nur Kasadar'ın babası Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar'dan katledilen oğlu için yürekleri parçalayan bir paylaşım geldi

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Hunharca katledilen Muhammed Nur Kasadar'ın babasından yürekleri parçalayan paylaşım! 'Başka hiç bir ceza yüreğimi ferahlatmaz'

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bayrampaşa'da hunharca kafası kesilip vucüdü parçalara bölünerek derin dondurucuda sakklanıp katledilen 17 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar, sosyal medya hesabından adeta isyan ederek, devletin yetkililerine seslenerek yaptığı paylaşım yürekleri paramparça etti.

Hunharca katledilen Muhammed Nur Kasadar'ın babasından yürekleri parçalayan paylaşım! 'Başka hiç bir ceza yüreğimi ferahlatmaz'

DEVLET BENDEN ALDIĞI VERGİLERLE CANİYİ BESLEMESİN

Milli gazete yazarı olan Mustafa Kasada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Oğlumu öldürüp parçalara ayıran cani tutuklandı. Ama neye yarar? Benim dünya güzeli oğlum toprak altında çürürken bu caniyi devlet benden aldığı vergilerle besleyecek, palazlandıracak bu bir zulümdür. Bu cani için idam ve kısas istiyorum. Başka hiç bir ceza yüreğimi ferahlatmaz." diyerek yaptığı açıklama yürekleri paramparça etti.

Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!

NE OLMUŞTU

Kasadar Ailesi, kaçırılan oğulları için 11 Temmuz polise başvurdu.

Baba Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.

Ekipler ise harekete geçti ve aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi.

Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti.

Şüphelinin, daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi.

Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada, talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.

Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!

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