Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!

İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve fidye için öldürüldüğü söylenen Muhammed Nur Kasadar Bakın hangi ünlü kişinin oğlu çıktı.

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Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!

İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan Muhammed Nur Kasadar, Milli gazete yazarı gazeteci Mustafa Kasadar'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Ailenin eski çalışanı olduğu öğrenilen ve Gasp Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Hakan Ö. (28) emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!

BİR SÜRE ÖNCE KAYIP OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Şüpheli; "Pazartesi günü birlikte menemen yedik. Sonra bizim eve geçip nargile içmeye başladık. O sıra eski konulardan konuşurken aramızda tartışma çıktı. İple boğarak öldürdüm" dediği iddia edildi. Öldürdükten sonra banyoda 6 parçaya ayırdığı cesedi evdeki derin dondurucuya koyduğunu öne süren cani aileye online mesajlaşma programından ulaşıp 40 bin dolar fidye istediği belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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