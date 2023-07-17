Filenin Sultanları'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! Türkiye'nin gururu!

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti.

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Filenin Sultanları'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! Türkiye'nin gururu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan şu sözleri kullandı:

"FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

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