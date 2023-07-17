Türkiye hem havada hem karada liderliğe koşuyor! En çok tercih edilen ülke!

Son zamanlarda Türkiye'nin savunma sektöründe elde ettiği başarı, dünya çapında savunma yayın organları tarafından büyük yankı uyandırdı. Jane's dergisi İngiltere'de, Breaking Defense ve The Defense Post ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin küresel savunma endüstrisinde artan gücünü kapsamlı bir şekilde ele aldılar.

İZA TANITILDI!

125 yıllık tarihiyle dünyanın en saygın uluslararası savunma yayın organı olan İngiltere merkezli Jane's, Türkiye'nin yeni insansız zırhlı aracı (İZA) Alpar'a sayfalarında geniş yer ayırdı. “Otokar insansız zırhlı aracı Alpar'ı ortaya çıkardı” başlıklı haberde “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin robotik ve insansız yer araçları ihtiyacını karşılamak için tasarlanan Alpar savaş alanında hem insanlı hem de insansız diğer tüm sistemlerle entegre hareket edebilme özelliğine sahip” ifadesine yer verildi.

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Raporlara göre, Otokar'ın geliştirdiği Alpar aracı, düzenli devriye görevlerindeki askeri personel sayısını azaltmak ve tehlikeli savaş bölgelerinde daha etkili görev sonuçları elde etmek için yapay zeka ve veri analizi kullanıyor. Otokar'ın amacı, Alpar'ın sahip olduğu yapay zeka ve topladığı verileri kullanarak, askeri personelin güvenliğini artırmak ve daha başarılı görevler gerçekleştirmek.

Haberde 12 tonluk insansız savaş aracının etkin bir ateş gücüne sahip olduğu ve savaş bölgelerine kargo uçaklarıyla rahatlıkla taşınabildiğine de değinildi. Jane's Türkiye'nin insansız hava araçlarının ardından insansız kara araçlarında da hızla yükseldiğini ifade ederek “Alpar yalnızca bu araçtan ibaret değil. Alpar ailesinin zırhlı savaş aracı, anti-tank aracı, İHA mücadele ve engelleme aracı, lojistik taşıyıcı aracı ve İHA'lar için iletişim aracı olmak üzere çok sayıda versiyonları bulunmakta” ifadesine yer verildi.

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TÜRK SAVUNMA İHRACATI YÜKSELİYOR!

ABD merkezli küresel savunma yayın organı Breaking Defense'de ise “İHA ve kara sistemlerindeki talep dolayısıyla Türk savunma ihracatı yükseliyor” başlıklı bir analize yer verildi. Küresel savunma sanayi uzmanlarının Türk savunma ürünleri hakkında hazırladıkları raporlara değinilen analizde “Dünyada devam eden çok sayıda çatışmada artık Türkiye, Güney Kore ve İsrail gibi savunma araçları temin edici ülkeler daha büyük avantaj elde ediyorlar. Bu ülkelerin araçları ve üretim teknikleri geleneksel silah sağlayıcı ülkelerden çok daha esnek ve daha büyük bir hızla üretiliyor.” ifadelerine yer verildi.

Uzman raporlarına göre, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörü, dünya genelinde orta seviyeli çatışmalarda tercih edilen hava ve kara savaş sistemleri açısından öncelikli bir ülke haline gelmeye başladı.. 2022 yılında, Türk savunma ve havacılık sektörü 12.2 milyar dolarlık bir gelir elde etti ve bir önceki yıla göre %20.5 büyüme kaydetti. Bu veriler, Türkiye'nin savunma endüstrisindeki hızlı gelişiminin bir yansıması.

SİHALARI GEÇTİ!

Raporlardaki bilgiler Türk savunma endüstrisinin dünyada en çok insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve kara savaş araçlarında tanınırlığının olduğunu da ortaya koymakta. Beklenenin aksine geçtiğimiz yıl Türk kara savaş araçlarından elde edilen ihracat geliri Türk hava savaş araçlarından elde edilen geliri aştı. Rakamlara göre Türkiye geçtiğimiz yıl kara savaş araçlarından 835 milyon dolar, deniz savaş araçlarından 561 milyon dolar ve havacılık savaş araçlarından 546 milyon dolar gelir elde etti. Raporları yorumlayan analizcilere göre “yurtdışı firmalarla ortak çalışmaya açık olması” ve “savaş alanında kanıtlanmış sistemlere sahip olması” Türkiye'nin küresel savunma sektöründe tercih edilmesinin diğer sebepleri arasında.

KİEV'DE ÜRETİLECEK!

ABD merkezli bir başka küresel savunma yayın organı The Defense Post haber sitesinde de Türkiye'nin Ukrayna ile ortak SİHA üretmek için işbirliğine varıldığı bilgisine yer verildi. Ukrayna'nın Türkiye'nin SİHA ve İHA üretimindeki deneyimlerinden faydalanacağını belirten yayın organı “işbirliği çerçevesinde farklı amaçlara yönelik çeşitli SİHA ve İHA'ların üretilmesi, otonom savaş sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılması gibi stratejik endüstrilerde ortaklık kurulacak” bilgisini paylaştı.

Haberde Türkiye'nin havacılıktaki küresel yıldızı TB2 Bayraktar SİHA'sı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üretim tesisi kurulmaya başlandığı ve tesisin 2025 yılında üretime hazır olacağı bilgisine yer verildi. Kiev'deki Türk savunma fabrikasında TB2'den çok daha gelişmiş bir SİHA olan Bayraktar Akıncı'nın da üretileceği ifade edildi.

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