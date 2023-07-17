Tahıl koridoru artık devrede değil! Rusya: bize verilen sözler tutulmadı!

Ukrayna’nın tahıl ürünlerini ihraç etmesine izin veren anlaşma uyarınca son geminin, bugün dolan anlaşmadan bir gün önce yola çıktığı belirtildi.

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Tahıl koridoru artık devrede değil! Rusya: bize verilen sözler tutulmadı!

Kremlin Tahıl Anlaşması'nın askıya alındığı açıkladı.

Yapılan açıklamada "Anlaşma bugünden itibaren yürürlükte olmayacak" denildi. Açıklamada "Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" ifadeleri de yer aldı.

Son Gemi Yola Çıkmıştı

Ukrayna’nın tahıl ürünlerini ihraç etmesine izin veren anlaşma uyarınca son geminin, bugün dolan anlaşmadan bir gün önce yola çıktığı belirtildi.

Deniz ticaretine dair veriler sunan MarineTraffic TQ Samsun gemisinin Pazar günü limanı terk ettiğini açıkladı. Açıklamayı Reuters haber ajansı da teyit etti.

Rusya, kendi tahıl ve gübre ürünlerindeki taleplerin karşılanmaması halinde, BM ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yapılan anlaşmayı uzatmayacağını söylemişti.

Geçen yıl varılan anlaşma, Rusya’nın Ukrayna’yı topyekun işgalinin küresel düzeyde gıda tedariki sorunları yaratacağı kaygılarının ardından imzalanmıştı.

Hem Ukrayna hem de Rusya dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından.

Tahıl koridoru artık devrede değil! Rusya: bize verilen sözler tutulmadı!

Erdoğan: Anlaşmanın Uzatılması Konusunda Hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mektup gönderdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz" diye konuştu.

Tahıl koridoru artık devrede değil! Rusya: bize verilen sözler tutulmadı!

Tahıl Koridoru Anlaşması Nedir, Anlaşma Dünya İçin Neden Önemli?

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Ukrayna'nın tahıl ürünlerini Rusya üzerinden dünya pazarlarına ihraç etmesine olanak tanır. Anlaşma sayesinde Ukrayna, tarım ürünlerini Rusya'nın limanlarından sevk edebilir ve dünya çapındaki müşterilere ulaştırabilir.

Bu anlaşma dünya için önemlidir çünkü Ukrayna ve Rusya, dünya genelinde önemli tahıl ihracatçıları arasındadır. Ukrayna, özellikle buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerinde büyük bir üretici ve ihracatçıdır. Rusya ise buğday, arpa ve diğer tahıl ürünlerinde güçlü bir üretici konumundadır. Tahıl Koridoru Anlaşması, bu iki ülkenin tarım ürünlerini uluslararası pazarda daha etkin bir şekilde ticaret yapmasını sağlayarak dünya tahıl tedarik zincirini etkiler.

Anlaşmanın askıya alınması veya sona ermesi, bu tahıl ticaretinin akışını etkileyebilir. Bu durum, tahıl fiyatları, küresel gıda arzı ve talebi, tedarik zinciri istikrarı ve diğer ülkelerin tahıl ithalat ve ihracat politikaları üzerinde etkiler yaratabilir. Dolayısıyla, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı veya sona ermesi, uluslararası tarım ve gıda piyasalarında önemli bir rol oynar ve dünya için büyük önem taşır.

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